Dizi oyuncularına saldırı davasında Oktay Kaynarca da şikayetçi oldu

Anadolu 45. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık tutuksuz sanık Can Cem İyidoğan katıldı. Duruşmada müşteki avukatı Betül Ayfer Şeker hazır bulundu. Hakim önceki celsede haklarında zorla getirme kararı çıkarılan müştekiler Oktay Kaynarca, Burçak Çataklı, Yunus Emre Yıldırımer, Bercin Aydoğan, Gülcan Sarı ve Tevfik Erman Kutlu'nun celse arasında ifade verdiğini söyledi.

"TEMKİNLİ DAVRANIP OLAYI YATIŞTIRMAYA ÇALIŞTIM"

Ara celsede beyanı alınan müşteki Kaynarca'nın olay günü dizi çekimi için dizi ekibi ile otelde bulunduklarını belirterek, "Ben başlangıçta lobi kısmında bulunuyordum. Yukarı katta arkadaşlarımızın yardım çığlıkları üzerine ben de üst kata çıktım. İsimlerini olay sebebi ile öğrendiğim Arif ve Şiar isimli şahısların alkollü oldukları için hakaret ve tehditler savurduğunu duydum. Yukarı çıktıktan sonra bu eylemlerini bana karşı da sürdürdüler. İlk etapta temkinli davranıp, olayı yatıştırmaya çalıştım. Bir sakinlik yakalandıktan sonra aşağı indim" dediği öğrenildi.

"SANIKLARDAN ŞİKAYETÇİYİM"

İki kişinin aşağıya indiğini ve eylemlerine burada da devam ettiklerini söyleyen Kaynarca ifadesini şöyle sürdürdü: "İsmini zikrettiğim iki kişi dışındaki kişilerin bana ve arkadaşlarıma yönelik herhangi bir hakaret ve tehdidi olmamıştır. Yine bu iki sanığın 'Sizin dizide yaptıklarınızı biz gerçek hayatta yapıyoruz' cümlesini bizzat duydum. Olayın üzerinden zaman geçtiği için bu şahısların kullandığı sözleri ayrıntılı olarak hatırlamam mümkün değildir ancak daha önce verdiğim ifadelerde bu hususları ayrıntılı bir şekilde beyan etmiştim. Bu olaylar sırasında benim söz konusu şahsılara karşı herhangi bir hakaret ve tehdidim olmamıştır. Sadece polisin geldiğine dair bir takım beyanım olmuştur. Sanıklardan şikayetçiyim."

Celse arasında ifadeleri alınan diğer müştekiler Yunus Emre Yıldırımer, Tevfik Erman Kutlu, Burçak Çataklı, Gülcan Sarı ve Berçin Aydoğan da sanıklardan şikayetçi olduklarını belirtti.

TANIK DİNLENDİ

Tanık olarak dinlenen otel işletmecisi Abdullah Sürer ise bazı otel misafirlerinin dizi oyuncularına karşı saldırıda bulunduğunu gördüğünü belirterek "Ancak ortalık fazla kalabalıktı. Kimin kime ne dediğini ne yaptığını aradan uzun zaman da geçtiği için şuan hatırlamam mümkün değildir. Sonrasında olaylar aşağıda devam etti. Orada da ortam çok kalabalıktı" dedi.

Mahkeme, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

