Dizide Ilgaz'dan vazgeçmiyor! Yargı'nın Neva'sı meğer ünlü oyuncuyla sevgiliymiş!

Başrollerini Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun paylaştığı Yargı dizisinde Hakim Neva karakterini canlandıran Başak Gümülcinelioğlu'nun, Sen Çal Kapımı dizisindeki rol arkadaşı Çağrı Çıtanak ile sevgili olduğunu biliyor muydunuz?

Oyuncu Başak Gümülcinelioğlu, meslektaşı Çağrı Çıtanak ile yaşadığı aşkı, sosyal medya üzerinden Çıtanak'ın doğum gününü kutladığı bir paylaşımla ilan etti.

Başak Gümülcinelioğlu, sevgilisiyle paylaştığı aşk dolu pozlara ''İyi ki doğmak, tam senin yaptığın gibi bir bir şey!'' notunu düştü.

Başak Gümülcinelioğlu, Sen Çal Kapımı dizisinde 'Pırıl' karakterine hayat veriyordu.

Sevgilisi Çağrı Çıtanak ise aynı dizide 'Ferit' karakterini canlandırıyordu.

BAŞAK GÜMÜLCİNELİOĞLU KİMDİR?

Başak Gümülcinelioğlu, 22 Ekim 1991 tarihinde İstanbul'da doğdu. Liseyi Amerika’da Müzikal Tiyatro üzerine okudu. Türkiye’de Mimarlık bitirdi. Genç oyuncu, oyunculuk konusunda kendisini geliştirmek için Londra’ya gitti ve kamera önü oyunculuk eğitimi aldı. Türkiye’ye döndüğünde, birçok tiyatro oyununda sahneye çıktı. Ayrıca, çevirmenlik de yaptı. Başak Gümülcinelioğlu, televizyonlarla, 8. Gün dizisi ile tanıştı.

BAŞAK GÜMÜLCİNELİOĞLU'NUN OYNADIĞI DİZİLER

Yargı 2021

Sen Çal Kapımı 2020

Erkenci Kuş 2019

8.Gün 2018

Kalbim Yangın Yeri 2016



