MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Dizide Ilgaz'dan vazgeçmiyor! Yargı'nın Neva'sı meğer ünlü oyuncuyla sevgiliymiş!

Dizide Ilgaz'dan vazgeçmiyor! Yargı'nın Neva'sı meğer ünlü oyuncuyla sevgiliymiş!

14.10.2021 09:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekranların sevilen dizisi Yargı'da Neva karakterine hayat veren Başak Gümülcinelioğlu, meğer Sen Çal Kapımı dizisindeki eski rol arkadaşıyla sevgiliymiş!

Dizide Ilgaz'dan vazgeçmiyor! Yargı'nın Neva'sı meğer ünlü oyuncuyla sevgiliymiş!

Başrollerini Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun paylaştığı Yargı dizisinde Hakim Neva karakterini canlandıran Başak Gümülcinelioğlu'nun, Sen Çal Kapımı dizisindeki rol arkadaşı Çağrı Çıtanak ile sevgili olduğunu biliyor muydunuz?

Dizide Ilgaz'dan vazgeçmiyor! Yargı'nın Neva'sı meğer ünlü oyuncuyla sevgiliymiş!

Oyuncu Başak Gümülcinelioğlu, meslektaşı Çağrı Çıtanak ile yaşadığı aşkı, sosyal medya üzerinden Çıtanak'ın doğum gününü kutladığı bir paylaşımla ilan etti.

Dizide Ilgaz'dan vazgeçmiyor! Yargı'nın Neva'sı meğer ünlü oyuncuyla sevgiliymiş!

Başak Gümülcinelioğlu, sevgilisiyle paylaştığı aşk dolu pozlara ''İyi ki doğmak, tam senin yaptığın gibi bir bir şey!'' notunu düştü.

Dizide Ilgaz'dan vazgeçmiyor! Yargı'nın Neva'sı meğer ünlü oyuncuyla sevgiliymiş!

Başak Gümülcinelioğlu, Sen Çal Kapımı dizisinde 'Pırıl' karakterine hayat veriyordu.

Dizide Ilgaz'dan vazgeçmiyor! Yargı'nın Neva'sı meğer ünlü oyuncuyla sevgiliymiş!

Sevgilisi Çağrı Çıtanak ise aynı dizide 'Ferit' karakterini canlandırıyordu.

BAŞAK GÜMÜLCİNELİOĞLU KİMDİR?

Başak Gümülcinelioğlu, 22 Ekim 1991 tarihinde İstanbul'da doğdu. Liseyi Amerika’da Müzikal Tiyatro üzerine okudu. Türkiye’de Mimarlık bitirdi. Genç oyuncu, oyunculuk konusunda kendisini geliştirmek için Londra’ya gitti ve kamera önü oyunculuk eğitimi aldı. Türkiye’ye döndüğünde, birçok tiyatro oyununda sahneye çıktı. Ayrıca, çevirmenlik de yaptı. Başak Gümülcinelioğlu, televizyonlarla, 8. Gün dizisi ile tanıştı.

Dizide Ilgaz'dan vazgeçmiyor! Yargı'nın Neva'sı meğer ünlü oyuncuyla sevgiliymiş!

BAŞAK GÜMÜLCİNELİOĞLU'NUN OYNADIĞI DİZİLER

Yargı 2021
Sen Çal Kapımı 2020
Erkenci Kuş 2019
8.Gün 2018
Kalbim Yangın Yeri 2016

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mustafa Keser'in küfür ettiği anları paylaştı! "Ölmüş anneme küfür etti"Mustafa Keser'in küfür ettiği anları paylaştı! "Ölmüş anneme küfür etti"
PARTNERCem Yılmaz'ın 3 NFT'si satıldıCem Yılmaz'ın 3 NFT'si satıldı
Transparan kıyafetiyle göz kamaştırdıTransparan kıyafetiyle göz kamaştırdı
Anahtar Kelimeler:
Sen Çal Kapımı dizisi Yargı dizisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankası'nda 3 isim görevden alındı

Merkez Bankası'nda 3 isim görevden alındı

13 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı

13 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı

Kaçak elektrikle 10 milyonluk Bitcoin fabrikası! Duvarı delip girmişler

Kaçak elektrikle 10 milyonluk Bitcoin fabrikası! Duvarı delip girmişler

İmamoğlu'nun sözleri sonrası AK Parti'den tepki

İmamoğlu'nun sözleri sonrası AK Parti'den tepki

"Yapıştır, yapıştır" diye bağırarak sinkaflı küfür etti

"Yapıştır, yapıştır" diye bağırarak sinkaflı küfür etti

Nergis Kumbasar sessizliğini bozdu

Nergis Kumbasar sessizliğini bozdu

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Selahattin Demirtaş paylaşımı olay oldu! "Kendine hakaret etmiştir"

Selahattin Demirtaş paylaşımı olay oldu! "Kendine hakaret etmiştir"

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Kocasını hedef aldı: Eli kasığımda bir adamla...

Kocasını hedef aldı: Eli kasığımda bir adamla...

Karadağlı'nın savunması olay oldu: Zaten Demirtaş'ı sahiplenen biriymiş

Karadağlı'nın savunması olay oldu: Zaten Demirtaş'ı sahiplenen biriymiş

İngiliz basınını şoke eden hesap! "İnanılmaz"

İngiliz basınını şoke eden hesap! "İnanılmaz"

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.