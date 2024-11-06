MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Dizilerden aldığı para gündemdeydi! Burak Özçivit çalışanı tarafından 10 milyon dolar dolandırıldı iddiası... Haksız kazanç sonu oldu

Dizilerden aldığı para gündemdeydi! Burak Özçivit çalışanı tarafından 10 milyon dolar dolandırıldı iddiası... Haksız kazanç sonu oldu

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
06.11.2024 09:00
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dizilerden, reklamlardan ve sosyal medya üzerinden kazancıyla adından sıkça söz ettiren Burak Özçivit yaptığı yatırımlarla dikkat çekiyordu. Lüks araba sevdası ve gayrimenkul merakı ile bilinen Özçivit bu defa bambaşka bir konu ile gündeme geldi. Ünlü oyuncunun çalışanı tarafından tam 10 milyon dolar dolandırıldığı iddia edildi.

Dizilerden aldığı para gündemdeydi! Burak Özçivit çalışanı tarafından 10 milyon dolar dolandırıldı iddiası... Haksız kazanç sonu oldu

Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'da yer alan Burak Özçivit bölüm başı kazancı, sosyal medya kazancı ve reklamlardan aldığı paralarla adından sıkça söz ettiriyor.

Özçivit lüks araba sevdası ve gayrimenkul yatırımlarıyla dikkat çekiyor. Ünlü oyuncu geçtiğimiz yaz Bodrum’da her biri 60 milyon TL eden 4 adet lüks villa inşa ettirmişti.

burak 3

Dizilerden bölüm başı ortalama 750 bin TL kazanan Burak Özçivit geçen yıl ortalama 80 milyon TL’ye reklam anlaşmasını da imzalamıştı. Ünlü isim şimdi de bambaşka bir konu ile gündeme geldi.

'10 MİLYON DOLAR DOLANDIRDI' İDDİASI

Posta Gazetesi'nden Kaan Ölker'in haberine göre; Özçivit’i ekibinde uzun yıllardır çalışan birisinin yaklaşık 10 milyon dolar dolandırdığı iddia edildi.

BURAK 2

Burak Özçivit, reklamlarından, yurtdışında gittiği organizasyonlardan haksız kazanç elde eden çalışanının yaptıklarını öğrenir öğrenmez işine son verdi. Oyuncu suç duyurusunda bulunup dava açmaya hazırlanıyor.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Burak Özçivit Fahriye Evcen
En Çok Okunan Haberler
Trump ile Harris arasındaki yarışı kim kazanacak? ABD seçimlerinde oy verme işlemi tamamlandı: Bir aday önde gidiyor!

Trump ile Harris arasındaki yarışı kim kazanacak? ABD seçimlerinde oy verme işlemi tamamlandı: Bir aday önde gidiyor!

Trump'tan zafer konuşması: Savaşları durduracağım!

Trump'tan zafer konuşması: Savaşları durduracağım!

ABD seçimlerinde Trump önde, Süleyman Soylu'dan dikkat çeken çıkış: ABD müesses nizamı kaybetti!

ABD seçimlerinde Trump önde, Süleyman Soylu'dan dikkat çeken çıkış: ABD müesses nizamı kaybetti!

Dolar harekete geçti, altın fiyatları... Piyasalarda Trump etkisi!

Dolar harekete geçti, altın fiyatları... Piyasalarda Trump etkisi!

Telefon ekranını görenler neye inanacağını şaşırdı

Telefon ekranını görenler neye inanacağını şaşırdı

Şampiyonlar Ligi'nde Arda Güler şoku! Real Madrid'deki iplerini koparttı

Şampiyonlar Ligi'nde Arda Güler şoku! Real Madrid'deki iplerini koparttı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Gülümseten Kasım'ın yıldız markalarını sizin için seçtik

Gülümseten Kasım'ın yıldız markalarını sizin için seçtik

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Adidas Terrex ayakkabılarda Gülümseten Kasım indirimleri

Adidas Terrex ayakkabılarda Gülümseten Kasım indirimleri

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.