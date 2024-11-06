Dizilerden aldığı para gündemdeydi! Burak Özçivit çalışanı tarafından 10 milyon dolar dolandırıldı iddiası... Haksız kazanç sonu oldu

Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'da yer alan Burak Özçivit bölüm başı kazancı, sosyal medya kazancı ve reklamlardan aldığı paralarla adından sıkça söz ettiriyor.

Özçivit lüks araba sevdası ve gayrimenkul yatırımlarıyla dikkat çekiyor. Ünlü oyuncu geçtiğimiz yaz Bodrum’da her biri 60 milyon TL eden 4 adet lüks villa inşa ettirmişti.

Dizilerden bölüm başı ortalama 750 bin TL kazanan Burak Özçivit geçen yıl ortalama 80 milyon TL’ye reklam anlaşmasını da imzalamıştı. Ünlü isim şimdi de bambaşka bir konu ile gündeme geldi.

'10 MİLYON DOLAR DOLANDIRDI' İDDİASI

Posta Gazetesi'nden Kaan Ölker'in haberine göre; Özçivit’i ekibinde uzun yıllardır çalışan birisinin yaklaşık 10 milyon dolar dolandırdığı iddia edildi.

Burak Özçivit, reklamlarından, yurtdışında gittiği organizasyonlardan haksız kazanç elde eden çalışanının yaptıklarını öğrenir öğrenmez işine son verdi. Oyuncu suç duyurusunda bulunup dava açmaya hazırlanıyor.