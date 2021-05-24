DNA eşlemesiyle aradığı aşkı buldu! Bilim doğru kişiyi bulmayı sağlar mı?

Teknolojinin modern dünya dinamikleri içerisinde yerini almasıyla beraber hayatın pek çok alanında uygulamalar kullanılmaya başlandı. Flörtte bu uygulamalardan biri nasibini aldı. Ancak telefon uygulamalarının dışında flört için başka yöntemlerde bulunuyor.

Cheiko Mitsui da bu farklı yöntemi deneyenlerden biri. Mitsui, DNA eşleştirmesini keşfetmeden önce on yıl boyunca aşkı aradığını söylüyor. Japonya’da Hokkaido adasında yaşayan 45 yaşındaki Mitsui, 35 yaşında boşanmıştı ve aşk konusunda artık şansının olmadığını düşünüyordu. Mitsui bu durumu; “Arkadaşlarımın partilerinde tanıştıklarım oldu, başka bir evlilik ajansına kaydoldum, ama doğru insanı bulamadım” diye anlatıyor.

Mitsui, Cheiko Date adlı bir çöpçatanla tanıştı. Bu kişi 20 yılda 700 çift eşleştirdiğini iddia ediyordu. Şirketin kurucuları arasında yer alan genetik bilimci Dr. Tamara Brown, genetik testin eşleştirmeye katkısı olacağını belirtiyor ve “Bir ilişkinin başarılı olması için iki şeyin bir arada olması gerekiyor; biri biyolojik eşleştirme, diğeri ise sosyal uyum” diyor. Bunu ise DNA eşleştirmesiyle yapıyordu. Cheiko Mitsui de bunu denemeye karar verdi. DNA eşleştirmesinde, yanağın iç kısmından alınan sürüntü örneğinde insan lökosit antijen sistemi (HLA) genlerine bakılıyor.