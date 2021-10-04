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Doctor Who oyuncusu Christopher Eccleston'dan depresyon itirafı

04.10.2021 15:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doctor Who dizisiyle tanınan İngiliz oyuncu Christopher Eccleston, bir dönem şiddetli depresyon nedeniyle hastaneye yattığını itiraf ederek, "Neredeyse her şeyimi kaybetmiştim" dedi.

Doctor Who oyuncusu Christopher Eccleston'dan depresyon itirafı

Eski Doctor Who dizisi oyuncusu Christopher Eccleston, bir dönem şiddetli klinik depresyon nedeniyle hastanede yattığını itiraf ettikten sonra “neredeyse her şeyini kaybettiğini” anlattı.

57 yaşındaki oyuncu, İngiltere’nin Plymouth şehrinde çıkarılan sokak gazetesi Big Issue’ya konuşurken, “Bence bu gazeteyi satan insanlar hakkında edinilen fikir, hiçbir zaman ‘başarılı bir hayatları olmadığı’ şeklinde. Ama ben şiddetli klinik depresyon geçirip hastaneye yattığımda neredeyse her şeyimi kaybetmiştim” dedi.

“Öleceğimi düşündüğüm bir gece vardı” diyen Eccleston, “Euston Caddesi’nde bir çantayla koşuyordum. Şimdi, biri beni görseydi, ‘Aa bu Doctor Who’ derdi. Demek istediğim, insanların bunun ne kadar hızlı olabileceğini anladıklarını sanmıyorum. Özellikle de ekonomik durgunluk zamanlarında” diye konuştu.

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2016 yılında yayınlanan The A Word adlı ilk dizisini çektiği zamanlarda ruhsal sorunlar yaşadığını söyleyen Eccleston, “Maurice adında komik ve kaba saba bir karakteri canlandırıyordum. O olabilmek için günde 10 saat harcıyordum, sonra otel odama dönüyordum ve uyumuyordum” dedi.

İngiliz aktör Christopher Eccleston, Doctor Who dizisindeki Dokuzuncu Doktor rolü ile ve aynı zamanda Thor: Karanlık Dünya filmindeki Lanetli Malekith rolü ile tanınıyor.


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