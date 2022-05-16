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Doğa Rutkay'dan duygulandıran Onur Bayraktar paylaşımı

16.05.2022 14:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncu Doğa Rutkay, 12 yıl önce geçirdiği motosiklet kazasında hayatını kaybeden meslektaşı Onur Bayraktar'ı doğum gününde andı. Duygusal bir paylaşımda bulunan Rutkay, Bayraktar ile birlikte geçirdikleri son akşamın fotoğrafını "Nereden bilebilirdim o akşam seni son kez gördüğümü" notuyla yayınladı.

Doğa Rutkay'dan duygulandıran Onur Bayraktar paylaşımı

Oyuncu Onur Bayraktar (31), 2010 yılının 26 Kasım günü, sahne aldığı "Leyla'nın Evi" isimli oyunun çıkışında Balat'taki evine giderken Üsküdar'da geçirdiği motosiklet kazasında yaşamını yitirmişti.

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Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunu olan ve "Kapalı Çarşı" adlı dizide canlandırdığı "Timur" karakteri ile tanınan Bayraktar'ın vefatı, sanatçı arkadaşlarını da derin üzüntüye boğmuştu.

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Meslektaşları, ölümünün üzerinden 12 yıl geçen Onur Bayraktar'ı unutmadı. Doğa Rutkay ve Kaya Akkaya Instagram'dan Bayraktar'ın fotoğrafını paylaşarak doğum gününü kutladılar.


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Doğa Rutkay
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