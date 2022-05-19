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Doğa Rutkay'dan Güldür Güldür itirafı

19.05.2022 15:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güldür Güldür'de yer alan Doğa Rutkay Fatih Altaylı'nın programına katıldı. Oyuncu Doğa Rutkay açıklamasında Gerçekten zor iş ama deli bir sevdayla yapıyoruz. İnsanlar 'sayenizde gülüyoruz' diyor" dedi.

Doğa Rutkay'dan Güldür Güldür itirafı

'Fatih Altaylı ile Bire Bir'in bu haftaki konuklarından biri de ünlü oyuncu Doğa Rutkay oldu. 'Güldür Güldür'ün ekibinde yer alan Rutkay, şunları söyledi:

"Bu yıl 9. sezonu bitiriyoruz. Doğaçlama oynamıyoruz. Bütün cümlelerin devamlılığı var. Herkes birbirinin lafını ezberlemek zorunda. Bir gün ezber, iki gün prova yapıyoruz. Durmadan 3 saat boyunca skeç oynuyoruz. Çok nadirdir yani, ben lafımı unuttum, biri takıldı düştü Ali (Sunal) zile basar. Sadece oradaki iki cümle sadece doğaçlama şakadır. 15 sayfa metin var. O metinden dışarı çıkamazsın. Biri metinden çıkarsa ucunu toplayamazsın, baştan da oynayamazsın çünkü seyirci izliyor. Gerçekten zor iş ama deli bir sevdayla yapıyoruz. İnsanlar 'sayenizde gülüyoruz' diyor. Ne mutlu bize."

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"HAYATA 1-0 YENİ BAŞLIYORSUN"

Aynı zamanda usta sanatçı Rutkay Aziz'in kızı olan oyuncu, Altaylı'nın 'Çok ağır bir soyadın sahibi olmak nasıl bir duyguydu?' sorusunu şöyle yanıtladı:

Hayata 1-0 yenik başlıyorsun. Çünkü bir etiket yapıştırıyorlar size. Sizi buldukları gibi değil umdukları gibi görmek istiyorlar. Dolayısıyla kendini ispat etmek bir süreçti. Bunu çok dayattılar bana. Babam drama yerine beni komediye yöneltti. İşin gizli kahramanı hep babamdı. Arkeoloji ve tarih okumak istedim, puanlarım yetmeyince konservatuvarı denedim. Çocuklarım biraz daha büyüdükten sonra eğitimini almak istiyorum.


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