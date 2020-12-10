Doğa Rutkay: Eşinizi kenarda köşe sıkıştırıp...

Show TV'nin sevilen programı Güldür Güldür Show'un başarılı oyuncusu Doğa Rutkay Kamal, 2014 yılında Kerimcan Kamal ile evlenmişti. Çift, 2018 yılında ikiz bebekleri Rutkay Kerim ve Piraye'yi kucaklarına almıştı.

Instagram hesabını aktif kullanan Rutkay, ara ara takipçileriyle annelik deneyimlerini paylaşıyor.

42 yaşındaki oyuncu bu kez karantina günlerini evde geçiren çiftlere tavsiyelerde bulundu.

Oyuncu Doğa Rutkay, eşini öperken çekilen fotoğrafını yayınlayarak şunları yazdı:

"Şu karantina gerçekten evleri de çok etkiledi tabii özellikle evli çiftleri, birlikte yaşayan çiftler birbirlerini daha başka bir gözle görmeye başladı sanki... Tam bizim eski zaman Güldür Güldür skeçlerinde olduğu gibi... Uyanıyorum eşim, sabah kahvaltısında eşim, salona gidiyorum eşim, kahve içiyorum yine eşim, tuvalete gireceğim gene eşim.

Birbirine sonsuz tahammülü olanlar her koşulda birbiriyle anlaşmanı yolunu bulanlar, birbirini oyun arkadaşı bilenler, birlikte eğlenmekten keyif alanlar tartışmalarını bile bir güzel sözle kucaklaşmaya çevirenler şanslıydı tabii bence.