MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Doğa Rutkay'ın ikizleri 3 yaşında

Doğa Rutkay'ın ikizleri 3 yaşında

14.07.2021 17:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncu Doğa Rutkay, 3 yaşına basan ikiz çocukları Piraye ve Rutkay Kerim'in doğum gününü kutladı. Duygusal bir yazı kaleme alan Rutkay, "Başıma gelen en güzel şeylersiniz, babanızla birlikte tabii... Anneniz aslan gibi arkanızda! Özgür olun, çılgın olun, meraklı olun, iştahlı olun, gerisini ben hallederim" ifadelerini kullandı.

Doğa Rutkay'ın ikizleri 3 yaşında

Ünlü oyuncu Doğa Rutkay, 2014 yılında Kerimcan Kamal ile nikah masasına oturmuş, 2018'de de Piraye ve Rutkay Kerim'i kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu yaşamıştı. Çiftin ikiz çocukları önceki gün 3 yaşına bastı.

Sosyal medya hesabından duygusal bir yazı kaleme alan Doğa Rutkay, doğumdan sonra hastane odasında oğlu, kızı ve eşi ile birlikte çekilen bu fotoğrafı yayınladı. Rutkay, gönderisinde şu ifadeleri kullandı:
3133511_7a88b4dd46970bf603faac7f1383d542_640x640

Evlatlar bugün 3 yaşında oluyor... O günü her düşündüğümde, "Ben bu işin altından nasıl kalkacağım" diyordum. Bu ikisi nereden çıktı? Bilgim yetecek mi, Tecrübem yok. Okuduklarım yetecek mi, sabrım var mı, aynı anda nasıl emzireceğim, nasıl yedireceğim, nasıl yıkıyacağım? Sevgim, ilgim aynı anda ikisine de yetecek mi? Beni severler mi acaba?

3133511_80d49d78e7d8f7ca454a4de35c0b5a0d_640x640

"ANNENİZ ASLAN GİBİ ARKANIZDA!"

Şimdi bakıyorum da Allah sabrını da veriyor o tarifsiz deli gücünü de... Sanki bir hazır kodla aldım kucağıma, o gündür de sanki bitmeyen bir pilli bebek gibi peşlerinden koşuyorum... Düşünmekten çok, o an her konuda eyleme geçmek işe yarıyor. Korkmadan, tereddüt etmeden "Yürü ya kulum" dedikçe açılıyor sayfalar... Piraye ve Rutkay Kerim, başıma gelen en güzel şeylersiniz, babanızla birlikte tabii... Anneniz aslan gibi arkanızda! Özgür olun, çılgın olun, meraklı olun, iştahlı olun. Ben gerisini hallederim. İyi ki doğdunuz.

3133511_ac7daa1317b4e461fee6e2dd70fc625f_640x640

"BAHTINIZ GÜZEL OLSUN"

Kerimcan Kamal da yakın arkadaşlarının da bulunduğu aile pozlarını, "Piraye ve Ruti... 3. yaşınıza girdiniz... Doğan büyüyor... Hayat, güzel insanlar çıkarsın karşınıza. Bahtınız güzel olsun tüm dünyadaki çocuklarla. Harika bir gündü." notuyla yayınladı. Çiftin paylaşımları kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

3133511_7f5af277c1ea300f0be0a081d4f35a3d_640x640

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İçini döktü: 'Mahvettin diziyi' yorumları çok fena!İçini döktü: 'Mahvettin diziyi' yorumları çok fena!
PARTNER"Şanssız bir açıklama""Şanssız bir açıklama"
Her gün gözlerimi aşkla açıyorumHer gün gözlerimi aşkla açıyorum
Anahtar Kelimeler:
Doğa Rutkay Instagram
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Genç avukatın korkunç ölümü! Geriye bu notu bıraktı

Genç avukatın korkunç ölümü! Geriye bu notu bıraktı

Sadakatsiz'in Derin'i eteğiyle göğüslerini kapatarak poz verdi

Sadakatsiz'in Derin'i eteğiyle göğüslerini kapatarak poz verdi

Merkez Bankası temmuz ayı faiz kararını açıkladı!

Merkez Bankası temmuz ayı faiz kararını açıkladı!

Dikkat çeken yorum: Erken seçim hayırlı olsun

Dikkat çeken yorum: Erken seçim hayırlı olsun

İki belediye başkanı daha AK Parti'ye katıldı! Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı

İki belediye başkanı daha AK Parti'ye katıldı! Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı

Deniz Baykal sessizliğini bozdu! Giydiği tişört dikkat çekti

Deniz Baykal sessizliğini bozdu! Giydiği tişört dikkat çekti

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Canlı yayında öyle bir şey yaptılar ki izleyiciler neye uğradığını şaşırdı!

Canlı yayında öyle bir şey yaptılar ki izleyiciler neye uğradığını şaşırdı!

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

İç çamaşırı detaylı kıyafete Erol Köse'den olay yorum

İç çamaşırı detaylı kıyafete Erol Köse'den olay yorum

Eşini annesi zannettiler!

Eşini annesi zannettiler!

Çağla Şıkel ile Kaan Yıldırım'ın aşkı belgelendi

Çağla Şıkel ile Kaan Yıldırım'ın aşkı belgelendi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.