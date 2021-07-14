Doğa Rutkay'ın ikizleri 3 yaşında

Ünlü oyuncu Doğa Rutkay, 2014 yılında Kerimcan Kamal ile nikah masasına oturmuş, 2018'de de Piraye ve Rutkay Kerim'i kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu yaşamıştı. Çiftin ikiz çocukları önceki gün 3 yaşına bastı.

Sosyal medya hesabından duygusal bir yazı kaleme alan Doğa Rutkay, doğumdan sonra hastane odasında oğlu, kızı ve eşi ile birlikte çekilen bu fotoğrafı yayınladı. Rutkay, gönderisinde şu ifadeleri kullandı:



Evlatlar bugün 3 yaşında oluyor... O günü her düşündüğümde, "Ben bu işin altından nasıl kalkacağım" diyordum. Bu ikisi nereden çıktı? Bilgim yetecek mi, Tecrübem yok. Okuduklarım yetecek mi, sabrım var mı, aynı anda nasıl emzireceğim, nasıl yedireceğim, nasıl yıkıyacağım? Sevgim, ilgim aynı anda ikisine de yetecek mi? Beni severler mi acaba?

"ANNENİZ ASLAN GİBİ ARKANIZDA!"

Şimdi bakıyorum da Allah sabrını da veriyor o tarifsiz deli gücünü de... Sanki bir hazır kodla aldım kucağıma, o gündür de sanki bitmeyen bir pilli bebek gibi peşlerinden koşuyorum... Düşünmekten çok, o an her konuda eyleme geçmek işe yarıyor. Korkmadan, tereddüt etmeden "Yürü ya kulum" dedikçe açılıyor sayfalar... Piraye ve Rutkay Kerim, başıma gelen en güzel şeylersiniz, babanızla birlikte tabii... Anneniz aslan gibi arkanızda! Özgür olun, çılgın olun, meraklı olun, iştahlı olun. Ben gerisini hallederim. İyi ki doğdunuz.

"BAHTINIZ GÜZEL OLSUN"

Kerimcan Kamal da yakın arkadaşlarının da bulunduğu aile pozlarını, "Piraye ve Ruti... 3. yaşınıza girdiniz... Doğan büyüyor... Hayat, güzel insanlar çıkarsın karşınıza. Bahtınız güzel olsun tüm dünyadaki çocuklarla. Harika bir gündü." notuyla yayınladı. Çiftin paylaşımları kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü.



