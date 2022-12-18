Doğa yürüyüşünde katiliyle tanıştı! Alman asıllı Gisela'nın Akçay'daki korkunç sonu

Eşi Suat Uysal ile karavanla dünyayı gezen Alman asıllı Gisela Uysal, 2018 yılında kanser teşhisi konulan eşinin ölümüyle adeta yıkıldı. Eşinin cenazesini Balıkesir Akçay'a defneden Alman Gisela da ülkesine dönmeyip, eşinin mezarının olduğu yerde kaldı. Sürekli eşinin mezarını ziyaret eden Gisela, eşinin üzüntüsünü kendini doğaya vererek atmaya çalıştı. Ancak doğa yürüyüşünde tanıştığı emekli gardiyan S.K. sonu oldu. Saplantılı eski erkek arkadaşı Gisela'yı öldürüp, intihar etti. Gisela Uysal, öldükten sonra bile terk etmediği eşiyle aynı yerde toprağa verildi.

Sabah'ın haberine göre; Türkiye'den 1990 yılında çalışmak için Almanya'ya giden Suat Uysal orada tanıştığı Gisela ile 1992 yılında evlendi. Genç çift, bir süre Almanya'da yaşadı.

KARAVANLA DÜNYA TURU

Suat Uysal'ın karavan tamiri ve imalatı işine başlamasıyla birlikte tam bir karavan tutkununa dönüşen çift, satın aldıkları bir karavanla ülke ülke gezmeye başladı.

Hollanda, İtalya ve Avusturya gibi birçok Avrupa ülkesine karavanla seyahat eden çift, yaşamlarının büyük çoğunluğunu karavanda geçirdi. Suat ve Gisela Uysal çiftinin rüya gibi hayatı, Suat Uysal'ın rahatsızlanmasıyla birlikte değişti.

KANSERE YAKALANDI

Karavanla Avrupa seyahati yaptıkları sırada aniden rahatsızlanan Suat Uysal'ın kansere yakalandığı tespit edildi. 2018 yılında kanser teşhisi konulan Suat Uysal, Almanya'da kanser tedavisi görmeye başladı.

EŞİNİ BALIKESİR AKÇAY'A DEFNETTİ

Suat Uysal 2019 yılında hayatını kaybetti. Uysal memleketi Edremit'in Akçay mahallesinde toprağa verildi. 27 yıllık hayat arkadaşını kaybeden Gisela Uysal, eşinin mezarının bulunduğu yerden ayrılmak istemedi.

Almanya'ya dönmek yerine Akçay'a yerleşti. Sık sık eşinin mezarına giden Gisela Uysal yürüyüş ve doğa sporları gruplarına katılarak, yaşadığı büyük üzüntüyü kendisini doğaya bırakarak aşmaya çalıştı.

DOĞA YÜRÜYÜŞÜNDE KATİLİYLE TANIŞTI

Katıldığı bir doğa yürüyüşü etkinliğinde emekli gardiyan 65 yaşındaki S.K. ile tanışan 53 yaşındaki Gisela Uysal, kısa bir süre arkadaşlık ettiği S.K. ile bir müddet sonra görüşmeyi bıraktı.

S.K.'nın ısrarlarına rağmen görüşmek istemeyen talihsiz kadın, 12 Aralık günü S.K. tarafından yaşadığı evin önünde silahla vurularak öldürüldü.

Katil S.K. daha sonra aynı silahla intihar etti. Gisela Uysal, öldükten sonra bile terk etmediği eşiyle aynı yerde toprağa verildi.



