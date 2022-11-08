Doğal ağrı kesici! Daha iyi bir seks ve güçlü orgazmlara neden olur

Vücut, şaşırtıcı ve karmaşık bir yapıdır. Vücudun nasıl göründüğünden çok neler yapabileceğine odaklanmak kişilere daha fazla güven duygusu verecektir. Psikolog ve seks danışmanı olan Barbara Santini, mastürbasyonun bedenleri zevkle ilişkilendirmenin keyifli yolu olduğunu söylüyor.

MASTÜRBASYON DOĞAL AĞRI KESİCİDİR

Mastürbasyon ve orgazm sırasında vücut, endorfinler dopamin ve oksitosin de dahil olmak üzere bir dizi iyi hissetme hormonu salgılar. Özellikle endorfinler beynin yaşadığımız hazzı kontrol eden kısmını güçlendiriyor. Endorfinler, mastürbasyon/orgazm sırasında beyindeki reseptörlerle reaksiyona girer ve ağrı algısını değiştirebilir.

Uluslararası üne sahip seks araştırmacısı Dr. Beverley Whipple'ın çalışması, vajinal kendi kendini uyarmanın ağrı eşiğinde % 40'lık bir artış olduğunu buldu.

ETKİLİ BİR PELVİK EGZERSİZDİR

Mastürbasyon, pelvik ağrıya yardımcı olmasının yanı sıra, pelvik tabanına iyi gelen bir egzersizdir. Pelvik taban terapisti Dr. Rachel Gelman, "Pelvik taban kasları cinsel işlevde önemli bir rol oynar. Optimal hareket açıklığına sahip olduklarından ve bir kişinin bu kaslar üzerinde iyi bir kontrole sahip olduğundan emin olmak, orgazmın gerçekleşmesi için önemlidir. İnsanlar genellikle bu kasları kasılmaya ve güçlendirmeye odaklanır ve gevşemeyi düşünmezler. Ancak çoğu insan aşırı aktif veya sert pelvik taban kaslarına sahiptir ve onları nasıl gevşeteceklerini öğrenmeleri gerekir" diye açıklıyor. Mastürbasyon, daha iyi seks ve daha güçlü orgazmlara yol açan bu kas gruplarının gerginliğini gidermenin harika bir yoludur.

STRESİ AZALTIR

Mastürbasyon, stresi hafifletmeye ve zihinsel sağlığı çeşitli şekillerde desteklemeye yardımcı olabilir. Mastürbasyon zevkten sorumlu hipotalamus ve talamusu harekete geçirir. Bunu yaparken, beynin korku ve kaygıdan sorumlu bölgesi olan orbitofrontal korteksteki aktivite azalır ve orgazm olsanız da olmasanız da kendinizi daha mutlu hissetmenize yol açar.

UYKU KALİTESİNİ ARTIRIR

Mastürbasyon yapmak, vazo pressin adı verilen ve uykuyu artırabilen bir hormon üretmeye yardımcı olur. Ayrıca, gece boyunca tuvalete giden can sıkıcı yolculukları da azaltıyor. Vazopressin bir antidiüretiktir ve temelde daha az idrara çıkmanıza yardımcı olur.

KALP SAĞLIĞINA İYİ GELİR

Mastürbasyon, hafif bir egzersiz seansına eşdeğer iyi bir kardiyovasküler egzersiz olabilir, çünkü kalp atış hızınızı artırabilir ve kalp sağlığınızı olumlu yönde etkileyebilir. Bir bilimsel çalışma, mastürbasyonun her dakika yaklaşık üç kalori yaktığını öne sürüyor.

CİNSEL HAYATI İYİLEŞTİRİR

Sizin için gerçekten iyi olduğunu keşfedebilir ve zevkle derin bir ilişki kurabilirsiniz. Kendinizle ne kadar derine yolculuk yaparsanız, başkalarıyla derinlere yolculuk yapmak o kadar kolay olur.



