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Doğayla iç içe tatilin tadı bir başka! Kamp sırasında konforunuzu ikiye katlayacak ürünler

06.06.2023 14:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaz mevsiminin gelmesiyle kamp sezonu da açıldı. Kamp yapmak keyifli olduğu kadar birçok zorluğu olan da bir tatil türü. Fakat kamp yapmayı sevenler için bu serüveni oldukça kolaylaştıracak, birbirinden işlevli ve kullanışlı ürünler mevcut. Kamp deneyiminizi kolaylaştıracak bu ürünlerden birkaç tanesini sizler için bir araya getirdik. İncelemeye ne dersiniz?

Doğayla iç içe tatilin tadı bir başka! Kamp sırasında konforunuzu ikiye katlayacak ürünler

Bazı işlevsel ürünler hem kamp tutkunları hem kamp deneyimini ilk kez yaşayacaklar için âdeta hayat kurtarıcıdır. Aynı anda birkaç işinizi halledebileceğiniz, taşıması kolay ürünlerle kamp deneyimini çok daha keyifli hâle getirmeniz mümkün. Eğer siz de böyle ürünlere ihtiyaç duyuyorsanız harika bir liste ile karşınızdayız! İşte kamp tatilinizi çok daha konforlu hâle getirecek o ürünler!

1. Konforuna düşkün olanlar için: Bestway 67002N Çift Kişilik Şişme Yatak

Doğayla iç içe tatilin tadı bir başka! Kamp sırasında konforunuzu ikiye katlayacak ürünler

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Kamp tatiline çıkmadan önce düşünülmesi gereken şeylerin en başında yatacak yer geliyor. Doğa şartlarında bile uyku konforunuzdan ödün vermek istemiyorsanız Bestway 67002N Çift Kişilik Şişme Yatak, aradığınız ürün olabilir. Taşıması kolay, hafif bir malzemeden üretilmiş olan yatak ile kamp tatilinde bile konforlu bir uyku çekebilirsiniz. Çift kişilik yatağı kolayca şişirebilir, dakikalar içinde kullanıma hazır hâle getirebilirsiniz.

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2. Tek ürünle birden çok işini halletmek isteyenlere: Pratikoutdoor Katlanır Kamp Seti

Doğayla iç içe tatilin tadı bir başka! Kamp sırasında konforunuzu ikiye katlayacak ürünler

Kampa giderken yanınıza alacağınız bir ürünün aynı anda birden fazla probleminizi çözmesi, kamp tatilini oldukça kolaylaştırır. Çok işlevli Pratikoutdoor Katlanır Kamp Seti'nde balta, kürek, bıçak, testere, keser, çekiç, çapa ve somun açmada kullanabileceğiniz anahtar delikleri bulunuyor. Aynı anda birçok işinizi halledebileceğiniz bu ürünü taşıması da oldukça kolay. Kalitesiyle yıllarca kullanabileceğiniz ürünü kaçırmayın, deriz!

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3. Geceleri en büyük yardımcınız: Ledlenser ML6 Fener

Doğayla iç içe tatilin tadı bir başka! Kamp sırasında konforunuzu ikiye katlayacak ürünler

Kampın olmazsa olmazlarından biri de elbette aydınlatma ürünleri. Ledlenser ML6 Fener'i portatif tasarımıyla kamp çantanızda rahatlıkla taşıyabilirsiniz. Üstünde bulunan kancasıyla feneri ister çadıra ister ağaca asarak daha geniş alanları aydınlatabilirsiniz. Üstelik fener aynı zamanda diğer elektronik cihazları şarj etmek için bir powerbank olarak da kullanılabiliyor. Parlama yapmayan ışığıyla severek kullanacağınız fener sizi bekliyor, acele edin!

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4. Konforlu bir duş deneyimi için: On Off Kamp Kamp Duşu

Doğayla iç içe tatilin tadı bir başka! Kamp sırasında konforunuzu ikiye katlayacak ürünler

Birçok kamp alanında duş bulunsa da her birinde konforlu bir duş imkânı olmayabiliyor. On Off Kamp Kamp Duşu, duşun yanı sıra el yüz ve bulaşık yıkama gibi ihtiyaçlarınız için harika bir seçenek. 20 litrelik kapasitesiyle oldukça kullanışlı. Üstelik özel materyaliyle güneş gören bir yere asıldığında kısa sürede içerisindeki suyun ısınmasını sağlıyor. Siz de kampta konforlu duş keyfi için ürünü mutlaka değerlendirin!

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5. Kendi yemeğini kendi pişirmek isteyenlere: FreeCamp Anodize Alüminyum Yemek Seti

Doğayla iç içe tatilin tadı bir başka! Kamp sırasında konforunuzu ikiye katlayacak ürünler

Kampta yemek pişirmek için evde kullandığınız malzemeleri yanınıza almak pek kolay olmayabilir. FreeCamp Anodize Alüminyum Yemek Seti, kamp için oluşturulmuş oldukça kullanışlı bir set. Yerden tasarruf etmek için katlanabilir sap tasarıma sahip olan ürün, özel taşıma çantasıyla gelir. Yüksek kaliteli alüminyumdan üretilen güçlü yapısı sayesinde uzun süre kullanacağınız seti çok seveceksiniz!

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6. Rahatına düşkün olanlar için: FullReyon Bardaklıklı Katlanır Kamp Piknik Sandalyesi Plaj Koltuğu

Doğayla iç içe tatilin tadı bir başka! Kamp sırasında konforunuzu ikiye katlayacak ürünler

Kamp sandalyeleri olmadan konforlu bir kamp düşünmek çok zor. Kalitesiyle fark yaratan FullReyon Bardaklıklı Katlanır Kamp Piknik Sandalyesi ve Plaj Koltuğu, katlanabilir tasarımıyla kolay taşınıyor. Bardaklıklı olması da ürünü daha işlevsel hâle getiriyor. Sağlam plastik ve 3 kat kumaştan üretilen sandalye, dayanıklı yapısıyla uzun bir kullanım ömrü sunuyor. Dört farklı renk seçeneği bulunan sandalyeyi almadan kamp yapmayın!

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7. Kamp ateşi olmadan olmaz: Nurgaz Metal Rüzgârlık

Doğayla iç içe tatilin tadı bir başka! Kamp sırasında konforunuzu ikiye katlayacak ürünler

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Kampta ateş yakmak ve yanan ateşin sönmesini engellemek kolay olmayabiliyor. Özellikle bir şeyler pişirirken bu durum işleri biraz daha zorlaşabiliyor. Nurgaz Metal Rüzgârlık hem ateş yakanların hem yemek pişirenlerin işini kolaylaştıracak! Ürün rüzgârı kesmekle kalmıyor, maksimum ısı sağlayarak pişirme işleminizin hızlıca gerçekleşmesini sağlıyor. Üstelik katlanabilir yapısıyla ürünü taşıması da oldukça kolay.

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8. Kampta da düzene önem verenler için: Campout Orman Mutfağı

Doğayla iç içe tatilin tadı bir başka! Kamp sırasında konforunuzu ikiye katlayacak ürünler

Uzun süreli bir kamp tatili yapacaksanız kamp yaptığınız bölgede kendinize her şeyinizin tam olduğu küçük bir yaşam alanı kurmak isteyebilirsiniz. Campout Orman Mutfağı sayesinde bir mutfakta bulunması gereken ürünleri kolayca muhafaza edebilirsiniz. Raflı yapısı ve birden fazla bölmesi sayesinde birçok ürününüzü kamp süreci boyunca düzenli bir şekilde saklayabilir, doğada kendi küçük mutfağınızı oluşturabilirsiniz.

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9. Eğlenceyi yanında taşımak isteyenler için: Xiaomi Mi Taşınabilir Bluetooth Hoparlör

Doğayla iç içe tatilin tadı bir başka! Kamp sırasında konforunuzu ikiye katlayacak ürünler

Müziksiz bir kamp tatili düşünemiyorsanız harika bir önerimiz var! Xiaomi Mi Taşınabilir Bluetooth Hoparlör, küçük boyutuyla her yere rahatlıkla taşınabiliyor. 13 saatlik çalma süresiyle tekrar şarj etmeye ihtiyaç duymadan tüm gün boyunca müzik dinlemenize imkân veriyor. Su geçirmez özelliğiyle her yerde rahat kullanılıyor. Dâhilî mikrofonu sayesiyle tek tuşla temassız arama yapma olanağı da sunuyor. Harika, değil mi?

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10. Kalabalık kamp tatillerinin kurtarıcısı: Loap Havaii 4 Kişilik Katlanır Kamp Masası

Doğayla iç içe tatilin tadı bir başka! Kamp sırasında konforunuzu ikiye katlayacak ürünler

Kamp tatiline kalabalık bir grupla gidiyorsanız hep birlikte yemek yemek biraz zor olabilir. Loap Havaii 4 Kişilik Katlanır Kamp Masası, katlanabilir tasarımı sayesinde araba bagajında rahatlıkla taşıyabileceğiniz portatif bir ürün. Aynı zamanda kurulumunu da hızlı bir şekilde yapabileceğiniz bu sete dört adet katlanabilir tabure de dâhil. Kamp tatillerinizin demirbaşı olacak ürünü kamp tatili alışverişi listenize eklemeden geçmeyin!

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