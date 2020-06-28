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Doğduğun Ev Kaderindir 12. ve sezon finali bölümü fragmanı yayınlandı! Doğduğun Ev Kaderindir ne zaman bitiyor?

DİZİ HABERLERİ  | 28.06.2020 22:25 | Son Güncelleme

TV8'de yayınlandığı günden itibaren büyük ilgi gören başrollerini ; Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol'un paylaştığı “Doğduğun Ev Kaderindir” dizisinin sezon finali bölümü 1 Temmuz Çarşamba günü TV8’de yayınlanacak.

Doğduğun Ev Kaderindir 12. ve sezon finali bölümü fragmanı yayınlandı! Doğduğun Ev Kaderindir ne zaman bitiyor?

OGM Pictures’ın yapımcılığını, Çağrı Bayrak’in yönetmenliğini üstlendiği, Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun hikayesinden esinlenerek, Eylem Canpolat ve Ayşenur Sıkı'nın senaryosunu kaleme aldığı 'Doğduğun Ev Kaderindir' seti karantinanın ardından sezon finali çekimi için bir araya gelmişti.

Dizinin sezon finali fragmanı kısa sürede Youtube’da en çok izlenen videolar listesine girdi.

Dizinin sezon finalinde Mehdi ve Zeynep aileleriyle birlikte tatile çıkıyorlar. Bu tatilde Mehdi ve Zeynep, yaşadıkları onca kötü olayın ardından ilk kez yakınlaşacaklar. Ancak bu yakınlaşma beraberinde bambaşka bir sorunu getirecek.

Gerçek bir hayat hikayesi! “Doğduğun Ev Kaderindir”, gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan senaryosuyla aşkın, hayatın ve aile yaşamının gözle görünmeyen odalarına yolculuk ediyor.

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