Doğduğun Ev Kaderindir dizisi yeni bölüm fragmanı izle, Mehdi ölüyor mu?

Her Çarşamba saat 20:00'da TV8 ekranlarında yayınlanan sevilen dizi Doğduğun Ev Kaderindir, izleyicileri ekrana kilitlemeyi sürdürüyor. Yayınlanan son bölümde Mehdi bebeğine tek başına bakmayı ve onu kimselere vermemeyi kafasına koymuştu. Peki Doğduğun Ev Kaderindir dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR YENİ BÖLÜM FRAGMANI (37. BÖLÜM)

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin yeni bölüm fragmanını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR SON BÖLÜM ÖZETİ (36. BÖLÜM)

Benal'in emaneti olan Müjgan bebeği daha ilk günden Mehdi'ye vermek zorunda kalan Zeynep öfkelidir ve oldukça çaresizdir. Çocuğun çevresindekilere zulmeden bir babanın elinde annesiz büyümemesi için önce Benal'i bulmalı ve ona sahip çıkmalıdır. Kendini yine Zeynep'in geçmişinin gölgesinin düştüğü bir kaosun ve arayışın içinde bulan Barış ise bir kez daha sevdiği kadına yardımcı olacaktır. Zeynep'le yürünen yol dikenlidir. Zeynep'in hayatıyla iç içe geçen hayat beklenmedik pek çok olayla doludur.

Mehdi bebeğine tek başına bakmayı ve onu kimselere vermemeyi kafasına koymuştur. Nuh'un resti ve Cemile'nin sonunda onunla yüzleşip yaptıklarını yargılaması sonrası artık tamamiyle yalnızdır. Geçmişi değiştirmek isterken, bugününü ve geleceğini alt üst eden Mehdi için şimdi karar anı gelmiştir.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI (37. BÖLÜM)

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin yeni bölüm 2. fragmanını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.