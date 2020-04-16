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Doğduğun Ev Kaderindir final mi yaptı? Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol açıkladı!

DİZİ HABERLERİ  | 16.04.2020 21:12 | Son Güncelleme

TV8'in Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin başrol oyuncusu Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol, yaptıkları canlı yayında dikkat çeken açıklamlara imza attı. Dizinin sevilen iki karakteri dizinin final yapıp yapmayacağı iddialarına da yanıt verdi.

Doğduğun Ev Kaderindir final mi yaptı? Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol açıkladı!

Korona salgını sonrası evlerine çekilen ünlüler, sosyal medya hesaplarından daha fazla takipçileriyle iletişime geçerken, ev halleriyle fotoğraflar paylaşmakta ya da soru- cevap etkinlikleri düzenliyorlar. Ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol ve Demet Özdemir, Instagram hesabından sevenleriyle buluştular.

Güzel oyuncu Demet Özdemir, İbrahim Çelikkola'a, "Sen bizim setimizde çok güzel bir ağabey çok güzel bir oyuncusun. Sen çok çabuk hazırlanıyorsun. Benim gibi değilsin" dedi. Çelikkol da yanıt olarak, "Methi'yi de Zeynep'i de çok özledim.

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Diziden sonra yorumları okuyup birlikte gülüyorduk motive oluyorduk. Bu süreç arkamıza bakmayı öğretti. Dünyanın ne kadar değerli olduğunu hissettirdi. Bir an önce sete dönmek ve senden hızlı giyinmek istiyorum" ifadeleriyle izleyenlere tebessüm ettirdi.

Korona salgını günlerinde evlerinde karantinada olan vatandaşlara film tavsiyesinde bulunan ikiliden Demet Özdemir, Parazit ve Dehşetin Yüzü filmlerini çok başarılı bulduğunu ve korku filmlerine sarıp izlediğini söyledi. İbrahim Çelikkol ise, Matrix'in defalarca izlenebileceğini belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
doğduğun ev kaderindir, demet özdemir, ibrahim çelikkol,

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