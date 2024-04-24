6 gündür haber alınamıyordu! Ekipler 4. kattaki eve balkondan girdi! Uyuduğu ortaya çıktı

İlginç olay, merkez Sarayatik Mahallesi Bosna Hersek Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde bulunan 7 katlı Çelikler Apartmanın 4. katındaki evde yalnız yaşayan 80 yaşındaki Cevdet Ç.'den haber alamayan bir komşusu, 6 gündür ulaşamadıkları bilgisini 112 acil yardım ekiplerine bildirdi.

EVE BALKONDAN GİRDİLER

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaşlı adamın komşuları olay yerine gelen ekiplere, yaşlı adama ulaşamadıklarını söyledi. Daha sonra ekipler, dakikalarca Cevdet Ç.'nin evinin kapısını çaldı ama karşılık alamadı. Cevdet Ç., kapıyı açmayınca itfaiye ekipleri, merdivenli itfaiye aracı ile 4. kattaki evinin balkonundan içeri girdi.

UYUYA KALDIĞINI SÖYLEDİ

Eve giren ekipler, Cevdet Ç.'yi uyurken buldu. Ekipler tarafından uyandırılan adam, uyuya kaldığını söyledi. Herhangi bir sağlık probleminin olmadığı öğrenilen Cevdet Ç.'nin, iyi olduğu söylemesi sonrasında ekipler normale döndü.Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır





