HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. 6 gündür haber alınamıyordu! Ekipler 4. kattaki eve balkondan girdi! Uyuduğu ortaya çıktı

6 gündür haber alınamıyordu! Ekipler 4. kattaki eve balkondan girdi! Uyuduğu ortaya çıktı

24.04.2024 23:05
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ'da ilginç bir olay yaşandı. Yalnız yaşayan Cevdet Ç.'den 6 gündür haber alamayan komşuları polise haber verdi. Adrese gelen ekipler kapıyı kimse açmayınca merdivenli itfaiye aracı ile 4. kattaki eve balkondan girdi. İtfaiye ve polis ekipleri 80 yaşındaki adamı evde uyurken bulundu.

İlginç olay, merkez Sarayatik Mahallesi Bosna Hersek Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde bulunan 7 katlı Çelikler Apartmanın 4. katındaki evde yalnız yaşayan 80 yaşındaki Cevdet Ç.'den haber alamayan bir komşusu, 6 gündür ulaşamadıkları bilgisini 112 acil yardım ekiplerine bildirdi.

AW189132_05

EVE BALKONDAN GİRDİLER

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaşlı adamın komşuları olay yerine gelen ekiplere, yaşlı adama ulaşamadıklarını söyledi. Daha sonra ekipler, dakikalarca Cevdet Ç.'nin evinin kapısını çaldı ama karşılık alamadı. Cevdet Ç., kapıyı açmayınca itfaiye ekipleri, merdivenli itfaiye aracı ile 4. kattaki evinin balkonundan içeri girdi.

AW189132_01

UYUYA KALDIĞINI SÖYLEDİ

Eve giren ekipler, Cevdet Ç.'yi uyurken buldu. Ekipler tarafından uyandırılan adam, uyuya kaldığını söyledi. Herhangi bir sağlık probleminin olmadığı öğrenilen Cevdet Ç.'nin, iyi olduğu söylemesi sonrasında ekipler normale döndü.Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Küçükçekmece'de silahlı saldırı! Yaralılar var Küçükçekmece'de silahlı saldırı! Yaralılar var
THY'nin 25 Nisan'da yapılacak bazı Fransa seferleri iptal edildi!THY'nin 25 Nisan'da yapılacak bazı Fransa seferleri iptal edildi!
100 yıldır kayıptı! 'Bayan Lieser'in Portresi'nin 32 milyon dolara satıldı100 yıldır kayıptı! 'Bayan Lieser'in Portresi'nin 32 milyon dolara satıldı
Anahtar Kelimeler:
polis Elazığ
En Çok Okunan Haberler
Meclis bahçesinde gergin anlar! O sözler ortalığı karıştırdı

Meclis bahçesinde gergin anlar! O sözler ortalığı karıştırdı

Çöl tozu tüm yurdu etkisi altına aldı! Uzman isim nedenini açıkladı

Çöl tozu tüm yurdu etkisi altına aldı! Uzman isim nedenini açıkladı

İlk 11'de başlamayınca resti çekti! "Ayrılmak istiyorum"

İlk 11'de başlamayınca resti çekti! "Ayrılmak istiyorum"

Samet Akaydın'dan büyük hata! Terim'i şampiyonluktan etmiş olabilir

Samet Akaydın'dan büyük hata! Terim'i şampiyonluktan etmiş olabilir

MHP, Devlet Bahçeli'nin yürüyüş videosunu paylaştı! Ferdi Tayfur şarkısının sözleri gündem oldu! AK Parti'ye gönderme mi?

MHP, Devlet Bahçeli'nin yürüyüş videosunu paylaştı! Ferdi Tayfur şarkısının sözleri gündem oldu! AK Parti'ye gönderme mi?

Kocaeli'de lise öğrencisi dövülerek öldürülmüştü! Aileden karara tepki: Bu kadar ucuz olamaz

Kocaeli'de lise öğrencisi dövülerek öldürülmüştü! Aileden karara tepki: Bu kadar ucuz olamaz

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Kullananların övgüler yağdırdığı Columbia ayakkabı indirimde

Kullananların övgüler yağdırdığı Columbia ayakkabı indirimde

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda indirim devam ediyor

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda indirim devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.