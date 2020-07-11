Doğduğun Ev Kaderindir Setinde kriz! İbrahim Çelikkol itiraz etti

Başrollerini Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol'un paylaştığı Doğduğun Ev Kaderindir dizisi, karantina süreci nedeniyle uzun süre sonra kaldığı yerden devam ederek sezon finali yapmıştı. Olası bir ikinci dalgaya karşı hazırlıklı olmak isteyen yapım ekibi, stok bölümler çekmişti.

SETTE KRİZ ÇIKARDI

TV100’ün haberine göre, yeni bölümlerin çekimi için yeniden bir araya gelen ekipten İbrahim Çelikkol, yaşadığı gerginlik nedeniyle önce sete çıkmak istemedi, daha sonra da çekime gittiği halde karavanda oturup dışarı çıkmadı. Sabah 09.00'da sete giden ve 14.00'e kadar ekibi bekleten oyuncu işe başlaması için güçlükle ikna edildi.

HAVUZ SAHNESİNDE OYNAMAK İSTEMEDİ

Öte yandan Çelikkol’un sezon finalindeki havuz sahnesinde de oynamak istemediği ortaya çıktı. İddiaya göre yakışıklı oyuncunun üstsüz görüntü vermek istememesi üzerine "Havuz bize ters" dediği başka bir sahne yazıldı.



