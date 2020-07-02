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Doğduğun Ev Kaderindir sezon finaline Mehdi ve Zeynep'in öpüşme sahnesi damga vurdu! Doğduğun Ev Kaderindir 12. son bölüm izle

DİZİ HABERLERİ  | 02.07.2020 02:11 | Son Güncelleme

Doğduğun Ev Kaderindir 12. son bölümüyle sezon finali yaptı. Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol'un başrollerde oynadığı Doğduğun Ev Kaderindir'in sezon finali bölümünde, Mehdi ve Zeynep'in öpüşme sahnesi damga vurdu. Peki Doğduğun Ev Kaderindir 13. bölüm ve yeni sezon ne zaman yayınlanacak? İşte Doğduğun Ev Kaderindir son bölüme damga vuran sahne. Doğduğun Ev Kaderindir 12. bölüm izleme linki sayfamızda.

Doğduğun Ev Kaderindir sezon finaline Mehdi ve Zeynep'in öpüşme sahnesi damga vurdu! Doğduğun Ev Kaderindir 12. son bölüm izle

Koronavirüs nedeniyle aylardı ekranlardan uzak kalan Doğduğun Ev Kaderindir 12. ve sezon finali bölümüyle yayınlandı. İbrahim Çelikkol, Demet Özdemir, Engin Hepileri, Fatih Koyunoğlu, Nurşim Demir ve Nail Kırmızıgül'ün sezon final bölümü, 1 Temmuz Çarşamba akşamı TV8'de hayranlarıyla buluştu. Sezon finalinde romantik anlar yaşayan Mehdi ve Zeynep'in öpüşme sahnesi dikkatleri çekti.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR YENİ SEZON NE ZAMAN?

Doğduğun Ev Kaderindir, 12. bölümüyle sezon finali yaptı. Ancak çekimleri yaz boyunca devam edecek olan dizi, Eylül ayında 2. sezonuyla ekrana geri dönecek. Yapımcılığını OGM Pictures'ın, yönetmenliğini Çağrı Bayrak'ın üstlendiği, senaryosunu Eylem Canpolat'ın kaleme aldığı ve başrollerinde Doğduğun Ev Kaderindir'in 13. yeni bölümü ise Eylül'de TV8 ekranlarında olacak.

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TV8'de ekrana gelen dizi 11 bölüm yayınlanmıştı. Koronavirüs salgının ardından çekimleri iptal edilen Doğduğun Ev Kaderindir son olarak 18 Mart'ta ekrana gelmişti.
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DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

Zeynep, sonunda ilk defa kendisi için bir karar alarak; Mehdi’yle mutlu olmayı seçer. Mehdi de gerçek mutluluğa ilk defa bu kadar yakın olduğunu hisseder. Ancak Benal’in varlığı, aşklarının ortasında bir tehdit olarak durmaya devam eder. Zeliha ve Müjgan’ın, Benal için başka planları vardır.

Zeynep ve Mehdi; Nermin’in teklifiyle, sevdiklerini de yanlarına alarak, birkaç günlüğüne balayına çıkarlar. Ancak bu seyahat, ilişkilerinde verecekleri en önemli sınavın da habercisidir.

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Bu tatil, kimilerinin kalbinde yeni duyguların filizlenmesine vesile olurken; kimilerininkinde de onarılması zor yaralar açacaktır.

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En karanlık gecenin sabahında bile umut var mıdır? Hayat, kimi zaman bittiği yerden mi başlar? Zeynep için, artık bu soruların cevabını öğrenme zamanı gelmiştir.

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