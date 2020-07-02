Doğduğun Ev Kaderindir sezon finaline Mehdi ve Zeynep'in öpüşme sahnesi damga vurdu! Doğduğun Ev Kaderindir 12. son bölüm izle

Koronavirüs nedeniyle aylardı ekranlardan uzak kalan Doğduğun Ev Kaderindir 12. ve sezon finali bölümüyle yayınlandı. İbrahim Çelikkol, Demet Özdemir, Engin Hepileri, Fatih Koyunoğlu, Nurşim Demir ve Nail Kırmızıgül'ün sezon final bölümü, 1 Temmuz Çarşamba akşamı TV8'de hayranlarıyla buluştu. Sezon finalinde romantik anlar yaşayan Mehdi ve Zeynep'in öpüşme sahnesi dikkatleri çekti.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR YENİ SEZON NE ZAMAN?

Doğduğun Ev Kaderindir, 12. bölümüyle sezon finali yaptı. Ancak çekimleri yaz boyunca devam edecek olan dizi, Eylül ayında 2. sezonuyla ekrana geri dönecek. Yapımcılığını OGM Pictures'ın, yönetmenliğini Çağrı Bayrak'ın üstlendiği, senaryosunu Eylem Canpolat'ın kaleme aldığı ve başrollerinde Doğduğun Ev Kaderindir'in 13. yeni bölümü ise Eylül'de TV8 ekranlarında olacak.

TV8'de ekrana gelen dizi 11 bölüm yayınlanmıştı. Koronavirüs salgının ardından çekimleri iptal edilen Doğduğun Ev Kaderindir son olarak 18 Mart'ta ekrana gelmişti.



DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

Zeynep, sonunda ilk defa kendisi için bir karar alarak; Mehdi’yle mutlu olmayı seçer. Mehdi de gerçek mutluluğa ilk defa bu kadar yakın olduğunu hisseder. Ancak Benal’in varlığı, aşklarının ortasında bir tehdit olarak durmaya devam eder. Zeliha ve Müjgan’ın, Benal için başka planları vardır.