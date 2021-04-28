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Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölüm fragmanı | Herkes mutlu son istiyor!

28.04.2021 11:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğduğun Ev Kaderindir dizisi, TV 8’in sevilen yapımları arasında yer alıyor. Gülseren Budayıcıoğlu’nun romanından uyarlanan ve gerçek bir hayat hikayesine dayanan dizi, 28 Nisan Çarşamba günü 41. Yeni bölümü ile izleyici karşısına çıkıyor. Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin son bölümünde Emine, Gülbin’de bir gariplik olduğunu fark etmiş ve ondan şüphelenmişti. Sultan ve Ali Rıza ise evlilik konusunda bir adım atmışlardır.

Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölüm fragmanı | Herkes mutlu son istiyor!

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin yeni bölüm fragmanında, Ali Rıza ve Sultan Hanım, evlilik kararlarını Emine ve Barış ile paylaşır. Durumdan oldukça memnun olan ikili ise güzel haberle oldukça sevinir. Zeynep ve Barış ise tüm her şeyi geride bırakarak, sağlam temellere dayalı bir evlilik gerçekleştirmek isterler. Artık herkes, güzel hayaller kurmaktadır. Doğduğun Ev Kaderindir dizisi 41. Yeni bölümü ile bu akşam TV8’de.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR YENİ BÖLÜM

Barış’ın kalbi son kez kırılır. Dönüşü olmayan bir sona giderken her şey, Barış kendi zaaflarıyla, çocukluğuyla ve duygularıyla hesaplaşır. Her şeyin bittiğini duymaya hazır olmasa da buna katlanmak zorunda olduğunu düşünmektedir. Atacak geri adımı kalmamış, köşeye sıkışmıştır.

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Ancak Zeynep bu kez kararlı, inançlı bir aşık olarak sıkıştığı köşeden Barış’ı da, kendini de son kez çıkarır. Artık mutsuzluğa, umutsuzluğa, incinmeye tahammülleri kalmamıştır. Barış uzun süredir Zeynep’ten görmediği bu iyileştirici, onarıcı tavır karşısında yine her inançlı aşık gibi umutla durur. Artık kurulmaya hazır ve kimsenin bozmasına kolay kolay izin verilmeyecek bir yuvayı kurma yoluna girerler.

Ne Nesrin’in ne Tarık’ın planları işlemiyor, sürekli adımları boşa düşüyordur. Nesrin ve Tarık’ın planı gittikçe sürdürmesi zor bir hal alır. Barış çoktan enselerinde iz sürmeye başlamışken, Zeynep ve Sakine de kalbi sertleşen Gülbin’in karşısına beklemediği bir anda, beklemediği bir şekilde çıkacak ve iyiliğin reddedilemez tohumlarını ekecektir.

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Ali Rıza ve Savaş, Zeynep’i Barış’a istemek için Nermin ve Sakine’nin kapısını çalar. Artık herkesin iyileşmeye ve hayal kurmaya ihtiyacı vardır. Ali Rıza ve Sultan da kurdukları hayal için artık hazırdır.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 41. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

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DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 40. BÖLÜM ÖZET

Kendilerini Barış, Zeynep ve Nermin’e abi kardeş olarak tanıtan Nesrin ve Tarık’ın sevgili oldukları ve buraya bir plan kurarak geldikleri anlaşılır. Tarık ve Nesrin kendi kimliklerini açığa çıkartabilecek bir durumun içine düşer ve Meltem’den aldıkları yardımla kurtulurlar.

Annesi Sakine’den onu tanıyacağı hissiyle kaçmaya çalışan Gülbin, Nesrin olarak Barış ve Zeynep’in yemek planına dahil olur, Barış’ın evinde yemek sonrası oyunlar oynamaya başlayan gençler Emine’nin Nesrin’den hoşlanmaması ve kuvvetli sezgileri sebebiyle geceyi hızlı kapatmak zorunda kalırlar. Emine yine de Zeynep’i Nesrin konusunda dikkatli olması için uyarır.

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Diğer tarafta Tarık’ın da lokantaya gelişi ve akşam yemeğine dahil olup Ali Rıza’yla tanışması ayrı bir gerilim yaratmıştır. Ali Rıza’nın gözü Tarık’ı tutmaz. Zeynep ve Barış evlilik yoluna girerken, Tarık da planı için Nermin’e ilgisini açıkça belli eder.
Sultan ve Ali Rıza ise evlilik kararlarını bir adım öteye taşıyarak Emine, Savaş ve Barış’ın onayını almak isteyecektir.
Sakine’nin kızı Zeynep’i ziyaret etmek için şirkete gelişi, Gülbin ve Tarık için şok edici olacaktır.

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TV8 Doğduğun Ev Kaderindir dizisi
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