Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölüm fragmanı | Herkes mutlu son istiyor!

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin yeni bölüm fragmanında, Ali Rıza ve Sultan Hanım, evlilik kararlarını Emine ve Barış ile paylaşır. Durumdan oldukça memnun olan ikili ise güzel haberle oldukça sevinir. Zeynep ve Barış ise tüm her şeyi geride bırakarak, sağlam temellere dayalı bir evlilik gerçekleştirmek isterler. Artık herkes, güzel hayaller kurmaktadır. Doğduğun Ev Kaderindir dizisi 41. Yeni bölümü ile bu akşam TV8’de.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR YENİ BÖLÜM

Barış’ın kalbi son kez kırılır. Dönüşü olmayan bir sona giderken her şey, Barış kendi zaaflarıyla, çocukluğuyla ve duygularıyla hesaplaşır. Her şeyin bittiğini duymaya hazır olmasa da buna katlanmak zorunda olduğunu düşünmektedir. Atacak geri adımı kalmamış, köşeye sıkışmıştır.

Ancak Zeynep bu kez kararlı, inançlı bir aşık olarak sıkıştığı köşeden Barış’ı da, kendini de son kez çıkarır. Artık mutsuzluğa, umutsuzluğa, incinmeye tahammülleri kalmamıştır. Barış uzun süredir Zeynep’ten görmediği bu iyileştirici, onarıcı tavır karşısında yine her inançlı aşık gibi umutla durur. Artık kurulmaya hazır ve kimsenin bozmasına kolay kolay izin verilmeyecek bir yuvayı kurma yoluna girerler.