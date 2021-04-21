Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölüm fragmanı izle | Tarık'ın yalanları ortaya mı çıkıyor?

Her Çarşamba saat 20:00'da TV8'de yayınlanan sevilen dizi Doğduğun Ev Kaderindir, izleyicileri ekran başına kilitlemeyi sürdürüyor. Yayınlanan son bölümde Zeynep annesinin şirketin yönetimini devralma kararını Barış ve Nesrin'in desteğiyle kabul etmişti. Peki Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR YENİ BÖLÜM FRAGMANI (40. BÖLÜM)

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin yeni bölüm fragmanını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR SON BÖLÜM ÖZETİ (39. BÖLÜM)

Gülbin bir yabancı olarak, Nesrin adıyla Zeynep'in hayatına sızsa da geride bıraktıkları kız çocuğu Gülbin olarak karşılarına çıkmak için en doğru zamanı bekleyecektir. Ailelerin gençlerin yas sürecini toparlamak ve kırılmış oklar gibi dağılan gençlere şifa getirmek için yaptıkları plan ise tıkır tıkır işlemeye başlamıştır. Zeynep annesinin şirketin yönetimini devralma kararını Barış ve Nesrin'in desteğiyle kabul etmiştir.

Nesrin yaptığı plan doğrultusunda abisi olarak Tarık'ı şirkete, Zeynep'in yanı başına aldırmanın bir yolunu bulurken, Barış Zeynep'i ve Nermin'i yalnız bırakmayarak huzur bozmaya gelenlerin huzurlarını kaçıracaktır. Aileler açacakları restoranı tutar, Nuh da onlara karışıp, uzun zaman sonra ilk kez hayallerine ve kendine dönerken beklenmedik bir ayrılık kapısını çalacak, Benal'in kurmak istediği yeni yaşam uğruna Cemile'yle ayrı düşecektir. Tarık ve Nesrin artık kendilerini sevdirmeye, hızla kabul ettirmeye başlamıştır. Fakat Barış'ın gözleri hayatlarına bir anda giren bu iki yabancının üzerindedir.

