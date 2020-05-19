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Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölüm ne zaman? Doğduğun Ev Kaderindir için sezon finali kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2020 02:38 | Son Güncelleme

TV8'in sevilen dizisi Doğduğun Ev Kaderindir'in çekimler koronavirüs salgını nedeniyle durdurulmuştu. Hayranları Doğduğun Ev Kaderindir'in yeni bölümünü merakla beklerken, sevilen dizinin için sürpriz bir karar alındı.

Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölüm ne zaman? Doğduğun Ev Kaderindir için sezon finali kararı

Başrollerinde İbrahim Çelikkol ile Demet Özdemir’in yer aldığı Doğduğun Ev Kaderindir, son olarak 11. bölümüyle ekrana gelmişti. Koronavirüs nedeniyle çekimleri durdurulan dizinin takipçileri tarafından çekimlerin ne zaman başlayacağı ve yeni bölümlerin ne zaman yayınlanacağı ise merak ediliyordu.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 12. BÖLÜMÜYLE SEZON FİNALİ YAPACAK!

Yapım şirketinin aldığı karara göre, dizi ekibi bayram sonrası sezon finalini çekmek için tekrardan bir araya gelecek. Doğduğun Ev Kaderindir dizisi Haziran ayında ekrana gelecek olan 12. bölümüyle sezon finali yapacak. Sevilen dizinin çekimleri Ağustos ayında yeniden başlayacak ve Eylül'de 2. sezonuyla TV8 ekranlarında olacak.

Yapımını OGM Pictures’ın yaptığı, yönetmenliğini Çağrı Bayrak’in üstlendiği Doğduğun Ev Kaderindir, Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun hikayesinden esinlenerek çekiliyor. Dizinin senaryosunu ise Eylem Canpolat ve Ayşenur Sıkı kaleme alıyor.

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