Doğru et nasıl seçerken nelere dikkat etmeliyiz?

Profesyonel şeflerin et alırken dikkat ettiği 4 önemli kuralı sizler için bir araya getirdik, buyursunlar;

Satın alacağınız ete dokunun. Profesyonel aşçılar, soğuk etin yumuşak olmaması gerektiğini söylüyorlar. Doğru şekilde saklanmış etlerin sert olması gerekir.

Et satın alırken en önemli detaylardan biri de renk meselesidir. Etin hiçbir yerinde kahverengi veya gri geçişler olmamalıdır. Özellikle paketlenmiş et alırken bu noktaya çok dikkat edin. Paketli etin her bir yanını inceleyemeyeceğiniz için genelde kasap reyonundan tercih etmeye özen gösterin.

Etin sağlıklı olmasını etkileyen bir diğer faktör ise hayvanın nasıl beslendiğidir. Bunu öğrenme ihtimaliniz var ise gerçekten sağlıklı ete ulaşabilirsiniz. Profesyoneller, yeşil ot yiyen ineklerin etlerinin daha lezzetli olduğunu söylüyorlar.

Uzmanlar satın alacağınız etin yağ oranının da bu noktada önemli olduğunu belirtiyorlar. Yağın ince çizgiler halinde etin belirli kısımlarına dağılması gerekiyor. Böylelikle çok daha lezzetli bir et pişirmeniz mümkün.