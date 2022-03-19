Doğu Demirkol, Şarkılar Bizi Söyler'in konuğu Kanal D'de yayınlanacak olan program öncesi vatandaşlar tarafından internette araştırılmaya başlandı. Rol aldığı filmlerle adından söz ettiren ünlü oyuncu merak konusu oldu. Bu kapsamda Doğu Demirkol kimdir? Şarkılar Bizi Söyler'in konuğu Doğu Demirkol'un filmleri nelerdir? soru ve konu başlıklarının yanıtı merak konusu oldu. Ünlü şarkıcının hayatına, biyografisine ve müzik kariyerine ilişkin ayrıntıları sizler için derledik.

DOĞU DEMİRKOL KİMDİR?

Doğu Demirkol'un tam adı Aydın Doğu Demirkol'dur. Ünlü isim 6 Eylül 1985 tarihinde doğdu.

Mersinli avukat bir anneyle Çerkes kökenli Balıkesirli doktor bir babanın oğlu olarak Ankara'da doğdu. Ortaokulu Amasya'da liseyi ise Ankara'da okudu. Lisans eğitimi için İstanbul Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünü bitirdi.

Önceleri sosyal medya üzerinden çeşitli komedi video çalışmaları yapan Demirkol, 2012 yılında Yetenek Sizsiniz yarışmasına katıldı. 2016 yılında BKM'de Açık Mikrofon adıyla gösteriler yaptı. Buradaki başarısından sonra Güldür Güldür adlı programa konuk olarak katılıp kısa bir stand-up gösterisi sundu.

Daha sonra; Beşiktaş Kültür Merkezi, Ataşehir Dasdas Sahne, Ankara Yılmaz Güney Sahnesi, Beylikdüzü Torium Sahne ve daha birçok mekanda tek kişilik stand-up gösterileri gerçekleştirdi.

2018 yılında Ali Atay'ın yönettiği Ölümlü Dünya filminde canlandırdığı "Zafer" karakteri ile sinema hayatı başladı. Aynı yıl İlk gösterimi 71. Cannes Film Festivali'nde gerçekleştirilen Nuri Bilge Ceylan'ın yönettiği Ahlat Ağacı filminde "Sinan Karasu" karakteriyle başrolde yer aldı.

2020 yılı Ocak ayında TRT 1'de 19 bölüm yayınlanan Tutunamayanlar adlı ilk Televizyon dizisinde "Tarık Şakrak" karakterini canlandırdı. Aynı yıl İbrahim Büyükak'ın senaryonusunu yazıp oynadığı Bayi Toplantısı adlı sinema filminde canlandırdığı "Adem Ballı" karakteri ile başrolü paylaştı. 2020 yılına veda ederken Digital Platform GAİN'de yayınlanan yılbaşına özel hazırladığı stand-up gösterisi gerçekleştirdi.

2021 yılında internet platformu BluTV tarafından yayınlanan ve kendi hayatını konu aldığı absürt komedi tarzındaki Doğu adlı dizide oynuyor. Aynı yıl Ocak ayında Mustafa Sandal ile düet yaptığı Tekrar adlı single çalışmasının normal ve kısa film olmak üzere 2 versiyonunun yayınlandığı skeç tadındaki farklı tarzıyla dikkat çeken klibinde Musti'nin eski kliplerine göndermede bulunuldu.

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER'İN KONUĞU DOĞU DEMİRKOL'UN FİLMLERİ NELERDİR?

Doğu Demirkol'un oynadığı filmler:

2018 Ahlat Ağacı

2018 Ölümlü Dünya

2020 Bayi Toplantısı

Doğu Demirkol'un oynadığı diziler:

2020 Tutunamayanlar

2021 Doğu

