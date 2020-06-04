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Doğu Rutkay: Öyle çok isterdim ki evlatlarımı o sarsın o büyütsün

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2020 17:30 | Son Güncelleme

Kerimcan Kamal ile mutlu bir evliliği ve bu evlilikten Piraye ve Rutkay Kerim adında ikiz çocukları olan Doğa Rutkay, son paylaşımıyla takipçilerini duygulandırdı.

Doğu Rutkay: Öyle çok isterdim ki evlatlarımı o sarsın o büyütsün

Doğa Rutkay, bir takipçisinin yaptığı sürprizle duygusal anlar yaşadı. Anne olmadan önce anneannesini kaybeden Rutkay, ikizlerin Zehra Hanım ile photoshoplanan fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.

Rutkay, fotoğrafın altına şu satırları yazdı:
"Bugün aldığım en güzel hediye. Bugün gördüğüm en güzel şey. Rahmetli anneannem Zehra’m... Göremedi torunlarını. Onlara hamile kalmadan tam bir sene evvel bırakıp, gitti bizi. Öyle çok isterdim ki evlatlarımı o sarsın o büyütsün.

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Hayat... Şükür... İsyan... Sitem... Karman çorman bi masal bazen yaşamak. Ama bir yandan da tüm bu acı kayıplara rağmen yaşamaya inatla sarılmak. Sen bana en güzel duyguları öğrettin anneannem.

Bu vesileyle, kaybettiğimiz canımız, devamız büyüklerimize rahmetle... Bana bu duyguları yaşatana çok teşekkür ederim çok mutlu oldum. Düşünülmek ne güzel."

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