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  4. Doğu'ya kış geldi! Kar yağışı etkili oldu, bazı araçlar yollarda kaldı

Doğu'ya kış geldi! Kar yağışı etkili oldu, bazı araçlar yollarda kaldı

22.11.2023 11:11 | Son Güncelleme:
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Kasım ayındayız ancak Türkiye'nin birçok kesimi, kış mevsimini anımsatan kar yağışı ve soğuk hava ile erkenden tanıştı! Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun bazı kentlerinde kar yağışı etkisini gösterdi. Kars'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle tırlar yolda kaldı. Erzurum, Ardahan ve Kars'ta ise 146 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Doğu'ya kış geldi! Kar yağışı etkili oldu, bazı araçlar yollarda kaldı

Birçok kent soğuk havanın etkisi altındayken, Doğu'da kar yağışı etkili oldu. Çok sayıda ilde olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana geldi.

KARS

Kars-Iğdır kara yolunda kar ve buzlanma nedeniyle 5 tır yolda kaldı. Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri söz konusu yolda tuzlama çalışması yaptı.

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Sarıkamış-Horasan kara yolunda da olumsuz hava koşulları nedeniyle tır ve ağır tonajlı araçlar Karakurt köyü mevkisinde ilerlemekte güçlük çekti.

Buzlanmanın meydana geldiği yolda uzun araç kuyruğu oluştu.

SİİRT

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Siirt'in Şirvan ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan 10 araç Karayolları ekipleri tarafından kurtarıldı.

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Yapılan tuzlama ve kumlama sonucunda yol tekrardan trafiğe açıldı.

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ARDAHAN

Türkgözü Gümrük Kapısı'na giden 12 tır kar ve buzlanma nedeniyle yolda kaldı.

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Ardahan’da beklenen kar yağışı 2 gün önce başladı.

Karla mücadele ekipleri ise yollarda buzlanma riskine karşı kentte çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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VAN

Van Büyükşehir Belediyesi'nin kent genelinde 600 personel ve 370 iş makinası ile karla mücadele ettiği bildirildi.

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İpekyolu, Edremit, Tuşba, Başkale, Gürpınar, Çatak, Erciş, Muradiye ve Saray ilçelerindeki yollarda çalışan ekipler, 142 yerleşim yerinden 60'ının yolunu açtı.

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SİVAS

Sivas'ta karla mücadele çalışmalarında 923 personel ve 489 aracın görevlendirildiği bildirildi.

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ELAZIĞ

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan araçlar İl Özel İdaresi ekiplerince kurtarıldı.

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ERZURUM, ARDAHAN VE KARS'TA 146 YERLEŞİM YERİNE ULAŞIM SAĞLANAMIYOR

Erzurum, Ardahan ile Kars'ta kar ve tipi nedeniyle 146 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Erzurum'da kar ve tipi nedeniyle kırsaldaki 138 mahalle yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yollarda karla mücadele çalışması başlattı.

Ardahan'da da 5 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresine bağlı ekipler yolların açılması için çalışma yürütüyor.

Kars'ta ise olumsuz hava koşulları nedeniyle 3 köy yolu ulaşıma kapandı.

Yoğun tipinin yaşandığı yüksek rakımlı köylerde ulaşım güçlükle sağlanıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri bölgede karla mücadele çalışması sürüyor.

PALANDÖKEN’DE KAR KALINLIĞI 56 CM BULDU, TERMOMETRELER -15’İ GÖSTERDİ

Erzurum ve ilçelerinde etkili olan kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı.

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Gece termometreler-15'i gösterdi.

İSHAK PAŞA SARAYI BEYAZA BÜRÜNDÜ

Doğu Anadolu Bölgesi'nin incisi tarihi İshak Paşa Sarayı beyaza büründü.

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Yaz ve kış ziyaretçi akınına uğrayan tarihi sarayı ziyaret eden dağcıların objektifine yansıyan görüntülerde, İshak Paşa Sarayı ve çevresinin adeta kar altında kaldığı anlar göz kamaştırdı.

Günün önemli manşetleri


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