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Doğum günü hediyesi olarak DNA testi yaptırdı! Sevgilisinin aslında kuzeni olduğunu öğrendi

Seray Üstün Seray Üstün
13.04.2021 17:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir TikTok kullanıcı sosyal medya hesabında oldukça ilginç bir hikayeyi anlattı. Erkek arkadaşının kendisine doğum günü hediyesi olarak aldığı DNA testi setlerinden yaptığını ve hayatının en büyük sırrını öğrendiğini söyledi. Bu enteresan hikaye kısa sürede sosyal medyada popüler oldu.

Doğum günü hediyesi olarak DNA testi yaptırdı! Sevgilisinin aslında kuzeni olduğunu öğrendi

mattilathehun isimli TikTok kullanıcısı, hayatında yaşadığın en büyük şoku sosyal medya hesabından yayınladığı bir videoda anlattı. Geçen yıl doğum günü için sevgilisinin kendisine evde yapılan DNA testi setlerinden aldığını belirten genç kadın, sevgilisiyle kuzen olduğunu öğrendiğini açıkladı.

Evde yaptıkları testin sonucunu bir ay sonra alan genç kadın, “Sonuçları bir ay sonra geri aldık ve akraba listesine bakıyordum, erkek arkadaşıma döndüm ve dedim ki 'Seninle aynı adı taşıyan biriyle akrabayım” ifadelerini kullandı. Aslında o şekile kuzen olduklarını öğrendiklerini söyledi.

DNA testini aldıkları şirket ikilinin üçüncü dereceden kuzen olduğunu söylese de kadın ikinci dereceden kuzen olma ihtimallerinin daha yüksek olduğunu belirtiyor. Kuzen olmalarına rağmen ikili 4 ay daha birlikte kalmış ancak daha sonra başka nedenlerden dolayı ayrılmışlar.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya tiktok
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