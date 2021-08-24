İki vajinası bulunan anne, evliliğinin tehlikede olduğunu söyleyerek yardım istedi

İlk çocuğunu yaklaşık bir önce dünyaya getiren Brittany Jacobs, doktorların kendisine koyduğu Uterus didelphys teşhisi ile büyük bir şok yaşadı. Hastalığı nedeniyle Brittany Jacobs iki vajinası olduğunu öğrendi. 26 yaşındaki kadın özellikle cinsel hayatının bu hastalıktan olumsuz yönde etkilendiğini ve ameliyat olmak istediğini açıkladı.

“DOĞUM ÇOK ZOR GEÇTİ”

Normal doğum ile çocuğunu dünyaya getirmek istediğini ifade eden Brittany Jacobs, yaptığı paylaşımda yaşadığı zor anları da anlattı. Sosyal medya hesabında doğum sürecinde yaşadıklarından söz eden Jacobs, “Doğum sırasında pek bir şey hatırlamıyorum. Sadece çığlık atıyor ve bayılmak için kendime yalvarıyordum” dedi.

Yaşadığı acıyı hayatı boyunca unutamayacağını vurgulayan Brittany Jacobs, bu durumun eşiyle arasında büyük bir sorun oluşturduğunu takipçilerine anlattı. Tedavi sürecinin başladığını söyleyen Jacobs, kesin çözüm için ise ameliyat olmak istiyor.

UTERUS DIDELPHYS NEDİR?

Rahmin iki iç boşluğa sahip olduğunu tanımlayan durumdur. Her boşluk kendi rahim ağzına kadar uzanır ve bazı durumlarda iki vajina da olabilir. Bu nadir bir durumdur. Bu tür bir anormallik olup olmadığını anlamadan, doğrudan bir hamilelik olması mümkündür. Aynı anda meydana gelen regl süreçlerinde çift tampon kullanan kadın çoğu kez jinekolog muayenesinde iki taraftan da smear testi oluyor.



