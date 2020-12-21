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  4. Doğurduğu bebeği 3. kattan atan anne için ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

Doğurduğu bebeği 3. kattan atan anne için ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

21.12.2020 11:59 | Son Güncelleme:
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Büyükçekmece’de 18 Mayıs’ta evinin tuvaletinde doğurduğu bebeğini üçüncü katın penceresinden atarak öldürdüğü iddia edilen E.Ç.(19) hakkında "Alt soya karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Anne E.Ç. ifadesinde olay günü bebek doğurduğunu anlamadığını, bebeği aşağıya nasıl attığını hatırlamadığını, elinden düşmüş olabileceğini söyleyerek suçlamayı reddetti.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede E.Ç.’nin 2019 yılında A.G. ile rızaya dayalı cinsel ilişki yaşadığı, bu ilişkinin 2020 yılının Mart ayına kadar devam ettiği ve E.Ç.’nin hamile kaldığı anlatıldı. E.Ç.’nin başlangıçta hamile kaldığından haberinin olmadığı kaydedilen iddianamede, gaz sancısı yaşadığını düşünerek kendisine buna yönelik tedaviler uyguladığı belirtildi.

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TUVALETE GİDEREK KENDİ BAŞINA DOĞUM YAPTI

İddianamede E.Ç.’nin 3 ay geçmesine rağmen adet görmemesi üzerine hamile olduğunu yeni fark ettiği, bu durumu yakınlarından ve çevresinden gizlediği vurgulandı. E.Ç.’nin 18 Mayıs’ta Büyükçekmece’de evinde bulunduğu sırada sancılandığı ve evinin tuvaletine giderek kendi başına doğum yaptığı anlatıldı. E.Ç.’nin doğumdan sonra bebeği evinin penceresinden atarak öldürdüğü iddianamede ifade edildi.

BEBEK CANLI DOĞDU

Adli Tıp Kurumu Başkanlığı’nca yapılan otopsi raporuna da da bebeğin canlı doğmuş olduğu ve genel beden travmasına bağlı hayatını kaybettiği belirtildi. E.Ç.’nin erkek arkadaşı A.G. alınan beyanında sanıkla cinsel ilişkiye girdiğini, 3 aydır sanığın kendisine adet görmediğini söylediğini ancak kesin olarak hamile olduğunu söylemediğini ifade etti.

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HAMİLELİĞİ BİLMEDİKLERİ HAYATIN AKIŞINA AYKIRI

E.Ç.'nin ailesinin tanık olarak alınan ifadelerine de yer verilen iddianamede aile üyelerinin E.Ç.'nin hamile olduklarını bilmediklerini söylediğine, komşularının uyarısı üzerine evlerinin penceresinden bir bebeğin düştüğünü öğrendiklerini beyan ettikleri kaydedildi. İddianamenin değerlendirme kısmında ise tanık anlatımlarının hamileliği bilmedikleri yönünde kısmın hayatın olağan akışına aykırı olduğu, tanıkların çocuğu ve kardeşi olan E.Ç.'yi korumaya yönelik beyanda bulunduğunun değerlendirilmesi gerektiği ifade edildi. İddianamede şüpheli annenin komşusu olan Ş.A.'nın site bahçesinde kedisini ararken bebek cesedini gördüğü belirtildi.

SUÇLAMAYI REDDETTİ

İddianamede şüpheli E.Ç. olay günü bebek doğurduğunu anlamadığını, bebeği aşağıya nasıl attığını hatırlamadığını, elinden düşmüş olabileceğini söyleyerek üzerine atılı suçlamayı reddettiği ifade edildi. İddianamede E.Ç.’nin “Alt soya karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. E.Ç. önümüzdeki günlerde Bakırköy 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

DHA

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
aferin aferin. her pisliği yap. çocuğunu öldür ve sonra da hatırlamıyorum de. ne güzel dünya ya

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