Doğurduğu bebeği 3. kattan atan anne için ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede E.Ç.’nin 2019 yılında A.G. ile rızaya dayalı cinsel ilişki yaşadığı, bu ilişkinin 2020 yılının Mart ayına kadar devam ettiği ve E.Ç.’nin hamile kaldığı anlatıldı. E.Ç.’nin başlangıçta hamile kaldığından haberinin olmadığı kaydedilen iddianamede, gaz sancısı yaşadığını düşünerek kendisine buna yönelik tedaviler uyguladığı belirtildi.

TUVALETE GİDEREK KENDİ BAŞINA DOĞUM YAPTI

İddianamede E.Ç.’nin 3 ay geçmesine rağmen adet görmemesi üzerine hamile olduğunu yeni fark ettiği, bu durumu yakınlarından ve çevresinden gizlediği vurgulandı. E.Ç.’nin 18 Mayıs’ta Büyükçekmece’de evinde bulunduğu sırada sancılandığı ve evinin tuvaletine giderek kendi başına doğum yaptığı anlatıldı. E.Ç.’nin doğumdan sonra bebeği evinin penceresinden atarak öldürdüğü iddianamede ifade edildi.

BEBEK CANLI DOĞDU

Adli Tıp Kurumu Başkanlığı’nca yapılan otopsi raporuna da da bebeğin canlı doğmuş olduğu ve genel beden travmasına bağlı hayatını kaybettiği belirtildi. E.Ç.’nin erkek arkadaşı A.G. alınan beyanında sanıkla cinsel ilişkiye girdiğini, 3 aydır sanığın kendisine adet görmediğini söylediğini ancak kesin olarak hamile olduğunu söylemediğini ifade etti.