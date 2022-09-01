Doğurup yeniden içine koyulan bebeğini bir kez daha doğurdu!

Bebeğinin anne karnındayken omurga ve omuriliğin gerektiği gibi gelişmemesi üzerine ortaya çıkan ve bebeğin sinir sistemine zarar verme ya da felce yol açabilme riski taşıyan bir kusuru olduğunu öğrenen Schumer'a ilginç bir prosedür uygulandı.

30 HAFTAYI TAMAMLADI

Genç kadın ameliyat olabilmesi için henüz 23 haftalıkken bebeğini doğurdu. Operasyonun ardından bebek yeniden, amniyotik keseye yerleştirildi ve annenin içine koyuldu. Schumer, bütün bu sürecin ardından şimdi hamileliğinin 30 haftasını geride bıraktığını açıkladı.

''ONUN İÇİN HER ŞEYİ YAPARIM''

Zorlu bir süreçten geçmesine rağmen genç kadın, bebeğini neşeyle beklediğini söyledi. Yorum yapan insanların sorularına da ilgiyle karşılık veren Schumer, bebeği için her şeyi yapacağını belirtti.



