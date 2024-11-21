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  4. Doktor tavsiye verdi! Ünlü sunucu Nur Viral inanamayıp bir kez daha sordu

Doktor tavsiye verdi! Ünlü sunucu Nur Viral inanamayıp bir kez daha sordu

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
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Hafta içi her gün Beyaz Tv ekranlarında izleyicisinin karşısına çıkan Nur Viral programında uzman isimleri konuk ediyor ve özel hayata dair, sağlığa dair önemli konuları işliyor. Programda sorulan sorular ve canlı yayındaki itiraflarsa sık sık sosyal medyada gündem oluyor. Programa bu defa Dr. Yavuz Dizdar'ın sağlıklı bir cilt için verdiği tavsiye damga vurdu. Nur Viral o tavsiyeyi duyunca inanmakta güçlük çekti.

Doktor tavsiye verdi! Ünlü sunucu Nur Viral inanamayıp bir kez daha sordu

Ünlü sunucu Nur Viral'in Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Hayatta Her Şey Var programı işlediği konular ve canlı yayındaki itiraflarla sık sık sosyal medyada gündem oluyor.

Viral, programında bazı günler alanında uzman isimleri konuk ediyor ve özel hayata dair, sağlığa dair önemli konuları işliyor. Programın son bölümüne Dr. Yavuz Dizdar konuk oldu ve verdiği tavsiyelerle herkesi şaşırttı.

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PARLAK BİR CİLT İÇİN...

Nur Viral, Yavuz Dizdar'a 'Siz çok sağlıklı gözüküyorsunuz. Cildiniz iyi gözüküyor gerçekten. Ne yapıyorsunuz? Cildinizde bir pırıltı var.' diye sordu.

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HERKESTEN FARKLI OLARAK YAPTIĞI ŞEY BAKIN NEYMİŞ

Yavuz Dizdar, 'Benim ortalama insanlardan farklı yaptığım tek şey ben fazla su içerim.' dedi. Viral 'Kaç litre mesela?' diye sordu.

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Yavuz Dizdar 'Çok litre. Günde 8-10 litre. Akşam eve girerken 3 tane 1,5 litre su alırım. Sabaha kadar o bitmiş olur. Akşamdan sabaha bu. Sabah almam lazım' diye konuştu.

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ÜNLÜ SUNUCU İNANAMADI

Nur Viral duyduklarına inanamadı ve '3 litreden sonra su içtiğinizde su zehirlenmesi yaşayabileceğimiz söyleniyor' diyerek Yavuz Dizdar'a bir soru daha yöneltti.

DİZDAR

Yavuz Dizdar ise 'Vallahi hiçbir şey olmuyor. Yaz vakti daha da fazla içilebilir. Ben bugüne kadar sudan zarar görmedim. Yemek olarak çok fazla bir şey yemem.' ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Nur Viral
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