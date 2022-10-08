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  4. Doktora bile güven olmuyor! 12 çocuğu istismar etti 18 ayrı müebbet yedi

Doktora bile güven olmuyor! 12 çocuğu istismar etti 18 ayrı müebbet yedi

08.10.2022 16:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin Arkansas eyaletinde yaşayan 58 yaşındaki eski doktor Barry Alan Walker, 12 çocuğa cinsel tacizde bulunmakla suçlandı. 132'den fazla suçlamayla karşı karşıya kalan Walker, suçlarının ortaya çıkmasının ardından mahkeme tarafından 18 ayrı müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Doktora bile güven olmuyor! 12 çocuğu istismar etti 18 ayrı müebbet yedi

Arkansas, Glenwood'dan 58 yaşındaki Barry Alan Walker, suçlarının ardından yargılandığı Clark County Mahkemesi'nde 21 benzer suçlamayla karşı karşıya kaldı. 12 farklı çocuğa cinsel saldırı da dahil olmak üzere hakkında yapılan tüm suçlamalarını kabul eden Walker için, mahkeme tarafından şartlı tahliye seçeneği olmaksızın 14 ayrı ömür boyu hapis cezasının eşzamanlı olarak uygulanması kararı alındı.

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HALA ÇOCUKLARDI

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12 mağdurdan altısı mahkemeye ifade verdi. Bu mağdurların dokuzu hala küçük çocuklardı. Walker, Haziran ayında tutuklanmasının ardından Pike ve Clark ilçelerinde 31 çocuğu kapsayan, 1997 ila 2021 yılları arasında gerçekleşen toplam 132 ayrı suçlamayla yargılandı ve mağdurların suçların işlendiği sırada 4 ila 14 yaşları arasında olduğu bildirildi.

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DAHA ÖNCE DE MAHKUM EDİLMİŞTİ

Walker daha önce 1999'da sekiz yaşındaki bir çocuğa cinsel istismarda bulunmaktan mahkum edilmişti. Doktor lisansı 2000 yılında iptal edilen doktor, hapishanedeki aşırı kalabalık nedeniyle 18 bin sterlin kefaletle serbest bırakılmıştı .

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Doktor
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