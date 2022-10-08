Yıllarca eşinin onu aldattığını düşündü! Gerçek bambaşkaydı

Alyona ve Gulsina Kudryakova, 1982'de bir Sovyet hastanesinde yeni doğanlara yanlış etiketler verilmesi üzerine yaşanan bir karışıklığın ardından yanlış ebeveynlere teslim edilmiş ve biyolojik ebeveynlerinden ayrı düşüp bu insanlar tarafından büyütülmüşlerdi.

ALDATTIĞINI DÜŞÜNDÜ

Alyona'nın belirgin bir şekilde Asya özellikleri varken, onu yetiştiren ebeveynleri Slav görünümlüydü. Alyona, bu sebeple, kendisini yetiştiren 78 yaşındaki Valentina Baulina'nın, kendi kocası tarafından bile sürekli olarak kendisini aldatmakla suçlandığını açıkladı.

BIKMIŞTI

Mahalledeki dedikodular, eşinin tavrı ve kendi şüphesi anneyi bıktırmış olacak ki sonunda tüm bu şüpheyi gidermeye karar verdi ve Rusya'nın NTV kanalında yayınlanan bir DNA şovu ile temasa geçti.

İNANMADILAR

Alyona, keşfeilen izler ışığında, ailesi olabileceğini düşünerek Pokrovka köyündeki ailenin izini sürmeye karar verdi. Mutlu bir kavuşma umut ediyordu ancak öyle olmadı. Biyolojik ailesi ona inanmamayı tercih etti ve kaba davrandılar.

ÖZÜR DİLEDİLER

Ancak yine de, daha sonra karışan bebekler oldukları anlaşılan Alyona ve Gulsina birbirlerini sosyal medyada ekleyip iletişimde kaldılar. Bu dostluk sonunda onları Alyona'nın her zaman şüphelendiği şeyi doğrulayan TV şovuna götürdü. Şimdi kim olduklarını net bir şekilde bilen ikiliye hastaneden bir özür açıklaması ulaştığı bildirildi.

