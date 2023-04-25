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Doktorlar “22 milyonda bir ihtimal” demişlerdi! Köpeği sayesinde hayatta kaldı... Yıllardır aradığı donörü köpeği buldu

25.04.2023 15:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galler’de yaşayan 44 yaşındaki Lucy Humphery isimli bir kadın böbrek yetmezliği sorunuyla mücadele ediyordu. Sadece 5 yıllık ömrü kaldığı söylenen Humphery, Doberman cinsi köpeği Indie sayesinde hayata tutundu. 44 yaşındaki kadının köpeği doktorların 22 milyonda bir ihtimalle bulunabileceğini ifade ettikleri böbrek donörünü sahibi için hemen tanıdı. Köpeğinin hamlesi sayesinde Humhprey filmleri aratmayacak bir tesadüfle kendisiyle birebir eşleşen böbrek donörüyle tanıştı.

Doktorlar “22 milyonda bir ihtimal” demişlerdi! Köpeği sayesinde hayatta kaldı... Yıllardır aradığı donörü köpeği buldu

Galler’de yaşayan 44 yaşındaki Lucy Humphery isimli bir kadına kalp, akciğer, karaciğer, böbrek ve eklemlerde iltihaplanmalara neden olan Lupus teşhisi konulduktan sonra sadece 5 yıllık ömrünün kaldığı söylendi. Böbreklerinin işlevini kaybetmesi nedeniyle organ nakline ihtiyaç duyan kadının kendisiyle uyumlu olan böbrek naklinin ise 22 milyonda bir ihtimal olduğu belirtildi. Hastalığıyla mücadele eden Humphery’in hayatını ise köpeği bir anda değiştirdi.

YÜZLERCE KİŞİNİN ARASINDAN TANIDI

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Lucy Humphery ve sevgilisi Cenydd Owen hafta sonu için plan yaparak karavanlarıyla yola çıktı. Humpherry’in sağlığının kötüleşmesi üzerine çift Galler’deki Barry sahilinde mola vermeye karar verdi. Çiftin köpekleri Indie sahilde gezintiye çıktığı sırasında plajda bulunan 40 yaşındaki Katie James isimli kadının yanına giderek havlanmaya başladı. Lucy Humphery köpeklerinin kadını rahatsız ettiğini düşünerek özür dilemek için yanına gittiğinde ikili sohbet etmeye başladı.

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Lucy Humphery hastalığından söz edince James, donör olarak yeni kayıt yaptırdığını söyledi. Humphery’in böbrek nakli sırasında olduğunu öğrenince iki kadın telefonlarını birbirlerine vererek testler için sözleşti. Yapılan testlerde James’in böbreğinin Humphrey ile mükemmel bir şekilde eşleştiği ortaya çıktı.

“ONU BENİM İÇİN BULDU”

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Testlerin ardından yapılan cerrahi operasyonla James’in bağışladığı böbrek Humpherry’in hayata tutunmasını sağladı. Yaşadığı mucizevi olayı anlatan Humpherry, “Bütün testler yapıldı ve mükemmel eşleşme olduğu ortaya çıktı. Bir cerrah bize mükemmel eşleşmeyi bulmanın 22 milyonda bir ihtimal olduğunu söylemişti. İndie onu benim için buldu” dedi.

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Gönüllü olarak gerçekleştirdiği böbrek bağışının sonrasında kendisiyle gurur duyduğunu ifade eden James ise, “Lucy’i tanıdığım için kendimi gerçekten şanslı hissediyorum, işe yaradığını biliyorum ve onun bir yerlerde hayatını yaşadığını biliyorum. Bana göre olumsuz bir tarafı yok. Şimdiye kadar yaptığım en iyi şey ve kendimle çok gurur duyuyorum ve ailem de benimle gurur duyuyor.” diye konuştu.

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böbrek yetmezliği Galler Organ nakli‎ donör

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