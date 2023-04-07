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  4. Köpek kavgasına sahipleri de katıldı! Ortalık bir anda savaş alanına döndü... Küçük köpeğine saldıran Pitbull’u ve sahibini dövdü

Köpek kavgasına sahipleri de katıldı! Ortalık bir anda savaş alanına döndü... Küçük köpeğine saldıran Pitbull’u ve sahibini dövdü

07.04.2023 13:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşanan bir olay kısa sürede ülke basınında geniş yankı uyandırmayı başardı. Pitbull cinsi köpeğin bahçesine girerek köpeğine saldırması üzerine öfkelenen bir adam saldırıyı gerçekleştiren köpeği ve sahibini dövdü. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem yarattı.

Amerika Birleşik Devletleri’nde Pitbull cinsi köpeğiyle yürüyüşe çıkan adam bir anda kendisini kavganın ortasında buldu. Tasmasız bir şekilde gezdirdiği Pitbull cinsi köpeği bir evin bahçesine girerek küçük bir köpeğe saldıran adam durumu engellemeye çalışsa da başarılı olamadı. Bahçesinden köpeğinin havlama seslerini duyan sahibi ise evinden çıkarak duruma sinirlendi.

ÖFKEYLE YUMRUK ATMAYA BAŞLADI

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Bahçesinde bir başka köpeğin kendi hayvanına saldırdığını gören adam öfkeyle dışarı çıktı. Sinirlerine hakim olamayan köpeğine saldıran Pitbull cinsi köpeği ve sahibini yumruklarla etkisiz hale getirdi.

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