Köpek kavgasına sahipleri de katıldı! Ortalık bir anda savaş alanına döndü... Küçük köpeğine saldıran Pitbull’u ve sahibini dövdü

Amerika Birleşik Devletleri’nde Pitbull cinsi köpeğiyle yürüyüşe çıkan adam bir anda kendisini kavganın ortasında buldu. Tasmasız bir şekilde gezdirdiği Pitbull cinsi köpeği bir evin bahçesine girerek küçük bir köpeğe saldıran adam durumu engellemeye çalışsa da başarılı olamadı. Bahçesinden köpeğinin havlama seslerini duyan sahibi ise evinden çıkarak duruma sinirlendi.

ÖFKEYLE YUMRUK ATMAYA BAŞLADI

Bahçesinde bir başka köpeğin kendi hayvanına saldırdığını gören adam öfkeyle dışarı çıktı. Sinirlerine hakim olamayan köpeğine saldıran Pitbull cinsi köpeği ve sahibini yumruklarla etkisiz hale getirdi.



