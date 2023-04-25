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Öğretmen ve 17 yaşındaki öğrencisinin yasak aşkı kocası tarafından ifşa edildi! Detaylar şaşkına çevirdi

25.04.2023 08:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nin Washington eyaletinde öğretmen olarak görev yapan McKenna Kindred isimli bir kadının 17 yaşındaki ismi açıklanmayan bir öğrencisiyle yasak aşk yaşadığı ortaya çıktı. Kindred’in eşinin evlerinde karısı ve öğrencisini yakalamasından sonra yasak aşkın detayları ifşa edildi. Kindred açılan soruşturma sonrasında görevinden uzaklaştırılırken reşit olmayan biriyle cinsel ilişki suçundan hakim karşısına çıkartılacak.

Öğretmen ve 17 yaşındaki öğrencisinin yasak aşkı kocası tarafından ifşa edildi! Detaylar şaşkına çevirdi

Amerika Birleşik Devletleri’nin Washington eyaletinde 24 yaşındaki McKenna Kindred isimli bir öğretmen kocasının evde olmamasını fırsat bilerek yasak aşk yaşadığı öğrencisini evine çağırdı. 17 yaşındaki ismi açıklanmayan öğrencisiyle evinde yakınlaştığı sırada kocasına yakalanınca yasak aşk ifşa edildi. Lisede öğretmenlik yapan kadının diğer öğrencilerinin yasak aşka dair yaptığı itiraflardan sonra Kindred, reşit olmayan bir kişiye birinci derece cinsel tacizde bulunmak ve reşit olmayan bir kişiyle ahlaksız amaçlarla iletişim kurma suçuyla yargılanıyor.

MÜSTEHCEN FOTOĞRAFLARI BULDU

Yaşanan olayın sonrasında ismi açıklanmayan 17 yaşındaki öğrencinin ailesi çocuklarının bilgisayarında öğretmeniyle mesajlaşmalarını ve birbirlerine gönderdikleri müstehcen fotoğrafları buldu. Yasak aşkın ifşa edilmesinden sonra öğretmenlik görevinden istifa eden Kindred, 3 Mayıs’ta hakim karşısına çıkartılacak. Cinsel taciz suçundan 24 yaşındaki kadının 5 yıl hapis cezasına çarptırılması bekleniyor.

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Öğretmen Amerika öğrenci yasak aşk

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