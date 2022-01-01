Doktorlar bile inanamadı! İki ayrı rahminden ikiz doğuran kadının doğum hikayesi şaşırttı

31 yaşındaki Elle Ladovitch isimli kadın, uterus didelfis adı verilen durumla dünyaya geldi. Bu durum vajinanın iki parçaya bölünmesi ve çift rahim anlamını taşıyordu. Çift vajinası bulunan kadının başına elli milyon gebelikte bir kez görülebilecek bir durum geldi. Ladovitch, çift rahminde de ayrı ayrı iki fetüs büyüterek dünyaya getirmeyi başardı.

“DOKTOR ŞAŞKINLIK YAŞADI”

Elle Ladovitch ilk doktor muayenesinde oldukça ilginç anlar yaşadığını anlattı. Çift vajinadaki iki ayrı hamileliği fark eden doktorun şaşkınlıktan bayılmak üzere olduğunu belirten Ladovitch, “Hamileliğin ilk muayenesinde doktor neredeyse bayılıyordu. Bana her rahimde bir fetüs olduğunu söylemesi 10 dakika sürdü” dedi. Hastanede biri erkek diğeri kız olan ikizlerin gebelik sırasında birlikte büyümediklerini ancak doğumdan sonra birbiriyle tanıştıklarını kaydetti.

SEZERYANLA ALDILAR

Uterus didelfis durumu hem de bebeklerin ikiz olması gebelikteki riski arttırdı. Gebeliği boyunca erken doğum ve düşük riski yaşayan Ladovitch, 35. haftasında sezeryen oldu.



