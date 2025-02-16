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  4. Doktorlar gözlerine inanamadı! Yaşlı kadın karın ağrısıyla hastaneye gitti midesinden bakın neler çıktı...

Doktorlar gözlerine inanamadı! Yaşlı kadın karın ağrısıyla hastaneye gitti midesinden bakın neler çıktı...

16.02.2025 13:14
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Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
16.02.2025 13:14
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Karadeniz Ereğli ilçesine bağlı Ormanlı beldesinde eşinin vefatının ardından çocuklarının yanında yaşamaya başlayan 92 yaşındaki Şerife Ay, 5 Şubat'ta karın ağrısı ve kusma şikayetiyle hastaneye getirildi.

Kontrollerin ardından Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Hastanesine sevk edilen Ay'ın burada çekilen tomografisinde, mide ve bağırsağında yabancı cisimler tespit edildi.

Kan değerlerinin de yüksek olması nedeniyle ameliyata alınan Ay'ın ince bağırsağını 4 santimetre büyüklüğündeki taşın tıkayarak, organın çürümesine ve delinmesine neden olduğu belirlendi.

İnce bağırsağın çürüyen ve delinen kısımları alınarak sağlıklı bölümleriyle birleştirilmesinin ardından Ay'ın midesinden de 28 hurma ve 35 zeytin çekirdeğinin yanı sıra hurma çekirdeklerinin sertleşmesiyle oluşan 5,5-6 santimetre büyüklüğünde 5 taş çıkarıldı.

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Yaklaşık 2 saat süren ameliyatın ardından 5 gün yoğun bakımda kalan, daha sonra servise çıkarılan Ay, sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

"HASTAMIZ SAĞLIKLI"

Ameliyatı gerçekleştiren Zonguldak BEUN Hastanesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi İlhan Taşdöven, AA muhabirine, hastanın çekilen filmlerinde midesinde ve ince bağırsağında yabancı cisimler tespit ettiklerini söyledi.

Hastanın kan değerlerinin yükselmesi nedeniyle ameliyat kararı aldıklarını belirten Taşdöven, bağırsağı tıkayan ve ince bağırsağın çürümesine neden olan taşlaşmış yabancı cisimler gördüklerini, çürüyen bağırsak segmentlerini çıkardıklarını anlattı.

"ÇOK FAZLA HURMA VE ZEYTİN ÇEKİRDEĞİ VARDI"

Taşdöven, bağırsağın sağlıklı kısımlarının birleştirilmesinin ardından hastanın midesindeki sert cisimleri de çıkardıklarını dile getirerek, "Çıkardığımız taşlar yaklaşık 5,5-6 santimetrelik taşlaşmış hurma çekirdekleriydi. Onları da temizledik. Midede çok fazla hurma ve zeytin çekirdeği olduğunu gördük. Bunları temizledikten sonra ameliyatı sonlandırdık." diye konuştu.

Midedeki taşlaşmış gıdaların tehlikeli olduğuna dikkati çeken Taşdöven, şunları kaydetti:

"Bu tür bezoarları (midede taşlaşmış gıdalar) mide sindiremez. Mide sindiremediği için yutmak sağlıklı değil çünkü bunlar bir süre sonra sindirilemediği için taşlaşarak midenin ve bağırsakların delinmesine sebep olabilir. O yüzden önermiyoruz. Bunlar endoskopi ile tespit edilir. Bu tür acil vakalarda da rastlayabiliriz ama çok nadirdir. Hastanın 92 yaşında olması, bu tür ameliyatları kaldırması açısından hekimleri zorluyor ama hastamız şu an sağlıklı."

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"TAM ZAMANINDA GELDİ"

Taşdöven, hastaya müdahalenin tam zamanında yapıldığını vurgulayarak, "Karın ağrısıyla evde bu şekilde devam etseydi hastamızı kan zehirlenmesi sonucu kaybetme ihtimalimiz yüksekti. Tam zamanında geldi." dedi.

"BİR DAHA ASLA ÇEKİRDEKLERE ELİMİ SÜRMEM"

Şerife Ay da hurma ve zeytini çok sevdiğini, çekirdeklerini de yuttuğunu belirterek, "Ben böyle olacağımı ne bileyim. Köydeki kızım 'Anne bana çekirdekleri versene' dedi. 'Olmaz' deyip yuttum ama zamanla ne ekmek yiyebildim ne su içebildim. Boğazıma her şey tıkandı." diye konuştu.

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"ÖLÜYORUM SANDIM"

Oğlunun, rahatsızlandığını fark etmesi üzerine hastane gittiklerini anlatan Ay, "Ölüyorum sandım. Beni hastaneye götürdüler. İyileşmem için ne yapılması gerektiğini söylediler. Daha sonra bizi Zonguldak'taki hastaneye götürdüler. Şu an iyiyim. Bir daha asla çekirdeklere elimi sürmem. Çekirdekleri ayıracaktım, suç bende. Kimse çekirdek yutmasın." ifadelerini kullandı.

(AA)

Anahtar Kelimeler:
hurma karın ağrısı Mide‎ bağırsak çekirdek taş yaşlı kadın
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