Doktorlar'ın Ela'sı Yasemin Özilhan süper mini eteğiyle poz verdi! Kasığına kadar yırtmacıyla olay oldu

Yasemin Özilhan, Doktorlar dizisinde hayat verdiği Ela rolüyle akıllara kazındı. Tanınan simalardan biri olan Yasemin Özilhan şimdilerde sosyal medyada oldukça popüler. Ünlü isim açıklamaları ve pozlarıyla gündeme geliyor.

SÜPER MİNİ ETEĞİYLE POZ VERDİ

Instagram'da 1.5 milyon takipçisi bulunan Yasemin Özilhan süper mini eteğiyle poz verdi.

Kasığına kadar yırtmaçlı eteğiyle verdiği bu pozla binlerce beğeni aldı.

Eski oyuncu sosyal medya pozlarıyla adeta fenomen haline geldi.

Pozlarıyla gündemde olan Özilhan açıklamalarıyla da bir hayli konuşuluyor.

"PEYNİR DE SÜT DE PAHALI"

Pahalı kıyafetler giyen Özilhan bu konudaki eleştirilere karşılık, "Sadece benim kıyafetlerim ve takılarım pahalı değil. Peynir de süt de pahalı" ifadelerini kullandı.





