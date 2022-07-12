MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Doktorlar'ın Ela'sı Yasemin Özilhan süper mini eteğiyle poz verdi! Kasığına kadar yırtmacıyla olay oldu

Doktorlar'ın Ela'sı Yasemin Özilhan süper mini eteğiyle poz verdi! Kasığına kadar yırtmacıyla olay oldu

12.07.2022 00:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir zamanlara damga vuran ve halen dönem dönem ekranlarda yerini alan Doktorlar dizisinde Ela rolüne hayat veren Yasemin Özilhan, şimdilerde pozlarıyla sosyal medya fenomenlerini aratmıyor.

Doktorlar'ın Ela'sı Yasemin Özilhan süper mini eteğiyle poz verdi! Kasığına kadar yırtmacıyla olay oldu

Yasemin Özilhan, Doktorlar dizisinde hayat verdiği Ela rolüyle akıllara kazındı. Tanınan simalardan biri olan Yasemin Özilhan şimdilerde sosyal medyada oldukça popüler. Ünlü isim açıklamaları ve pozlarıyla gündeme geliyor.

SÜPER MİNİ ETEĞİYLE POZ VERDİ

Instagram'da 1.5 milyon takipçisi bulunan Yasemin Özilhan süper mini eteğiyle poz verdi.

Doktorlar'ın Ela'sı Yasemin Özilhan süper mini eteğiyle poz verdi! Kasığına kadar yırtmacıyla olay oldu

Kasığına kadar yırtmaçlı eteğiyle verdiği bu pozla binlerce beğeni aldı.

Doktorlar'ın Ela'sı Yasemin Özilhan süper mini eteğiyle poz verdi! Kasığına kadar yırtmacıyla olay oldu

Eski oyuncu sosyal medya pozlarıyla adeta fenomen haline geldi.

Doktorlar'ın Ela'sı Yasemin Özilhan süper mini eteğiyle poz verdi! Kasığına kadar yırtmacıyla olay oldu

Pozlarıyla gündemde olan Özilhan açıklamalarıyla da bir hayli konuşuluyor.

Doktorlar'ın Ela'sı Yasemin Özilhan süper mini eteğiyle poz verdi! Kasığına kadar yırtmacıyla olay oldu

"PEYNİR DE SÜT DE PAHALI"

Pahalı kıyafetler giyen Özilhan bu konudaki eleştirilere karşılık, "Sadece benim kıyafetlerim ve takılarım pahalı değil. Peynir de süt de pahalı" ifadelerini kullandı.

Doktorlar'ın Ela'sı Yasemin Özilhan süper mini eteğiyle poz verdi! Kasığına kadar yırtmacıyla olay oldu

Doktorlar'ın Ela'sı Yasemin Özilhan süper mini eteğiyle poz verdi! Kasığına kadar yırtmacıyla olay oldu

Doktorlar'ın Ela'sı Yasemin Özilhan süper mini eteğiyle poz verdi! Kasığına kadar yırtmacıyla olay oldu

Doktorlar'ın Ela'sı Yasemin Özilhan süper mini eteğiyle poz verdi! Kasığına kadar yırtmacıyla olay oldu

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Arka Sokaklar'ın Zeliş'i süper mini elbisesiyle poz verdi!Arka Sokaklar'ın Zeliş'i süper mini elbisesiyle poz verdi!
Gelen soru şaşkına çevirdi! "Kocamın her eşyayı yalama hastalığı var! Dışarıda utanıyorum"Gelen soru şaşkına çevirdi! "Kocamın her eşyayı yalama hastalığı var! Dışarıda utanıyorum"
İfşa videosundan sonra boşandılar! Eski karısına servet ödediİfşa videosundan sonra boşandılar! Eski karısına servet ödedi
Anahtar Kelimeler:
Yasemin Özilhan doktorlar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Hane başına 7 bin 200 lira verilecek!

Hane başına 7 bin 200 lira verilecek!

EYT için gaza basıldı! 7200 ve 9000 prim günü...

EYT için gaza basıldı! 7200 ve 9000 prim günü...

Her kelimesi korkunç: Babam 'ya kendini ya o adamı öldür' dedi

Her kelimesi korkunç: Babam 'ya kendini ya o adamı öldür' dedi

Haberi duyan hastaneye koştu! Uzun süre sonra bir ilk

Haberi duyan hastaneye koştu! Uzun süre sonra bir ilk

Ortaya çıktı! Gören inanamadı

Ortaya çıktı! Gören inanamadı

Motorin ve benzin fiyatları her şeyi değiştirdi!

Motorin ve benzin fiyatları her şeyi değiştirdi!

İlginizi Çekebilir

15 saat boyunca alıkoydu! Detaylar tüyler ürpertti

15 saat boyunca alıkoydu! Detaylar tüyler ürpertti

Dehşeti yaşattı! Rastgele ateş açtı: 14 ölü...

Dehşeti yaşattı! Rastgele ateş açtı: 14 ölü...

Ev temizlemeye zaman bulamayanların imdadına yetişen en iyi robot süpürgeler

Ev temizlemeye zaman bulamayanların imdadına yetişen en iyi robot süpürgeler

Sadece bir günde karar verdi! Vücut kıllarıyla servet kazanıyor

Sadece bir günde karar verdi! Vücut kıllarıyla servet kazanıyor

Aynı adama aşık oluyorlar! “Sadece tek bir şey dışında...”

Aynı adama aşık oluyorlar! “Sadece tek bir şey dışında...”

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.