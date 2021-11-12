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Doktorlar kanser teşhisi koyduktan sonra 6 ay ömür biçmişti! Yıllar sonra gerçeği öğrendi

12.11.2021 13:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Henüz 24 yaşındayken Lucy Hammersley, hayatının altı yılını kaybetmesine yol açan bir durumu anlattı. Dördüncü evre kanser teşhisi konulduktan sonra doktorların 6 ay ömür biçtiği Hammersley, yıllar sonra gerçeği öğrendi. 6 yıl boyunca hayatının alt üst olduğunu dile getiren Hammersley, kendisine yanlış teşhis konulduğunu belirtti.

Doktorlar kanser teşhisi koyduktan sonra 6 ay ömür biçmişti! Yıllar sonra gerçeği öğrendi

2012 yılında yanağında sert bir kitlenin oluşmaya başladığından söz eden Hammersley, hemen doktora gitmeye karar verdi. Yapılan incelemelerin sonunda yanındaki kitle için dördüncü evre kanser teşhisi konuldu. İlk kez bir doktor muayenesine gittiğinde bu şişkinliğe bir kist nedne olduğundan emin olan Hammersley, ikinci bir cerrah histolojiden sonra bunun vücudunun başka bir yerinden yayılmış bir melanom olduğu sonucuna varıldığını açıkladı.

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AMELİYAT OLDU

Kanser teşhisi konulduğu anı anlatan Hammersley, “Şoke olduğumu hatırlıyorum. Sadece ağlamaya başladım. Dünyanın sonunun geldiğini düşündüm. Kitleyi aldılar ve vücudumun geri kalanına yayılmış olabileceğini söyleyerek tedavi gördüm. Doktor 6 ya ömrümün kaldığını belirtttiler” dedi.

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“HİÇBİR ŞEY YAPMADIM”

Teşhisin konulmasından sonra hayatını askıya aldığını dile getiren Hammersley, “O dönem bir çocuğum vardı. Ancak ikinci bir çocuk yapma planlarımı ertelemek zorunda kaldım. Hayatım alt üst oldu. Hiçbir şey yapmak istemedim. Derin bir depresyon yaşadım” diye konuştu.

6 yıl sonra Maidstone’ya taşındığından söz eden Hammersley, yeni bir doktor görüşü almaya karar verdi. Doktoru ona yıllarca çok sağlıklı olduğundan söz etti. Yanlış teşhisin sonrasında derin bir rahatlama ve öfe hissettiğini vurgulayan Hammersley, “Öfke ve rahatlamanın gerçekten garip bir karışımıydı. Ayrıca sadece inanamayarak, ilk tepkim 'Beni başkasıyla karıştırmış olmalılar’ oldu. 2012'de o gün doktora gitmeseydim neler olabileceğini düşünüyorum. Hayatım nasıl farklı olurdu ve altı yıl boyunca hiçbir şey için acı çekmiş gibi hissediyorum.” ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
kanser
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