Doktorları şaşkına çeviren vaka: Burnundan 150 canlı solucan çıkartıldı! "Orada olduklarını bile bilmiyordum"

MYNET-DIŞ HABERLER Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde ismi açıklanmayan bir erkek hasta yüzünde ve özellikle dudaklarındaki şişkinlik üzerine acil servise başvurdu. First Coast News'in haberine göre, hasta durumunu, "Sürekli olarak burnum kanıyordu. Tuvalete bile kalkamayacak noktaya geldim. Muayene için gittiğimde doktor 'Hareket görüyorum' dedi. Önce duruma bir anlam veremedim. Burnumdan yüzlerece böcek çıktı. Orada olduklarını bile bilmiyordum" dedi.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİNDE ORTAYA ÇIKTI

Dr. David Carlson basına, adamın burnunu bir kamerayla incelediğini ancak burnun iç kısmından ve sinüs boşluğundan beslenen ve adamın iltihaplanmasına neden olan doku ile dışkı döken düzinelerce böcek keşfettiğini söyledi. Dr. David Carlson, "Kafatası tabanının tam karşısındaydılar, beyninin tam altındaydılar, eğer içinden geçmiş olsalardı onu öldürebilirdi" dedi.

First Coast News, adamın yüzünün içinde gezinen böcekleri ve mide bulandırıcı çıkarımlarını gösteren ameliyathaneden grafik görüntülerini paylaştı. Adamın burun bölgesinden çıkartılan sürüngenler patalojide incelendi. Hastanın vücudundaki solucanların ölü balıklardan bulaştığı öne görüldü.







