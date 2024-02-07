'Kilolusun diye boşanan kocama şok' diyerek paylaştı! Değişimini görenler gözlerine inanamadı... "Ben bile pişman oldum"

Sosyal medyada 'burcu_yigen' kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir kadın kilo verme sürecini paylaştığı gönderisi kısa sürede viral oldu. 95 kilo olduğu zamanda çekilen bir fotoğrafını TikTok'tan paylaşan kadın, "Kilolusun diye boşanan kocama şok' notunu ekleyerek paylaştı.

Ardından ise Yiğen, 42 kilo vererek 53 kilo olduğu son halinin bir fotoğrafını paylaştı. Viral olan değişim hikayesine sosyal medyadan yorum yağdı.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü genç kadını kilo verme azminden dolayı tebrik etti. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Ben bile pişman oldum. Kocanı düşünemiyorum" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Bu kadar büyük bir değişim inanılmaz" yorumunu yaptı.







