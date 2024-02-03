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    4. İki kadının saç saça baş başa girdiği kavga çok konuşuldu! Üstünün yırtılmasına bile aldırış etmedi

    İki kadının saç saça baş başa girdiği kavga çok konuşuldu! Üstünün yırtılmasına bile aldırış etmedi

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    03.02.2024 08:12 | Son Güncelleme:
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    Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinin Miami bölgesinde lüks bir otelin önünde iki kadın arasında şiddetli bir kavga başladı. Saç saça baş başa kavga eden kadınları çevredekiler bir türlü ayırmayı başaramadı. İkili birbirinin üzerini yırtarken lüks otelin güvenlik görevlileri devreye girmek zorunda kaldı.

    Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinin Miami bölgesindeki lüks bir otelin lobisinde iki kadın tartışmaya başladı. İkili arasındaki tartışma kısa sürede şiddetlenerek otelin dışına da taştı. Lüks otelin önünde iki kadın arasındaki kavga dakikalarca sürdü. İki kadının kavga nedeni bilinmezken görüntüler sosyal medyada gündem yaratmayı başardı.

    GÜVENLİK GÖREVLİLERİ DEVREYE GİRDİ

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    Birbirlerine doğru öfkeyle hareket eden iki kadının kavgası çevredekilerin de dikkatini çekti. Kadınlardan birinin bluzunun yırtılıp göğüslerinin gözükmesi ise kavganın şiddetini gözler önüne serdi. O anlarda otelin güvenlik görevlileri devreye girerek duruma müdahale etti.

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    Amerika kavga
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