Oyun oynadıklarını zannettiler! 12 yaşındaki çocuk, 14 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz etti... Büyükannenin dikkati gerçeği ortaya çıkarttı

MYNET-DIŞ HABERLER Tayland'da gerçekleşen bir tecavüz skandalı ülkenin en çok konuştuğu konular arasındaki yerini aldı. 72 yaşındaki bir büyükanne, 12 yaşındaki bir erkek çocuğunun tecavüzüne uğradıktan sonra 14 yaşındaki torununu polis karakoluna götürdü ve komşu çocuğu olan saldırgandan şikayetçi oldu. 12 yaşındaki çocuk ve ailesi tecavüz iddialarını reddederken 14 yaşındaki kızın itirafıyla olay gün yüzüne çıktı.

AHIRI İŞARET ETTİ

Torununun sıklıkla kabuslar gördüğünü ve korku içinde uyandığını dile getiren büyükanne onunla konuştuğunda ise yaklaşık bir aydır adet görmediğini öğrendi. Doktorununu hastaneye götürdüğünde ise fiziksel muayene sırasında cinsel istismarın izlerine rastlandı. Olaya ilişkin dava açıldığında 14 yaşındaki kız çocuğu ahırda, evlerinin tuvaletinde ve yatak odasında defalarca tecavüze uğradığını dile getirdi. Olaya ilişkin araştırmanın devam ettiği ifade edildi.