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    4. Oyun oynadıklarını zannettiler! 12 yaşındaki çocuk, 14 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz etti... Büyükannenin dikkati gerçeği ortaya çıkarttı

    Oyun oynadıklarını zannettiler! 12 yaşındaki çocuk, 14 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz etti... Büyükannenin dikkati gerçeği ortaya çıkarttı

    08.01.2024 11:25 | Son Güncelleme:
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    Tayland'ın Mukdahan eyaletinde gerçekleşen bir olay ülke gündemine yerleşmeyi başardı. İsmi açıklanmayan 14 yaşındaki kız birlikte oyun oynamaları için sık sık evlerini ziyaret eden 12 yaşındaki komşu çocuğunun tecavüzüne uğradı. Ebeveynlerinin oyun oynadıklarını düşündükleri anlarda 4 kez cinsel istismara maruz kalan 14 yaşındaki kızın davranışlarındaki anormalliği büyükannesinin fark etmesi üzerine durum ortaya çıktı.

    MYNET-DIŞ HABERLER Tayland'da gerçekleşen bir tecavüz skandalı ülkenin en çok konuştuğu konular arasındaki yerini aldı. 72 yaşındaki bir büyükanne, 12 yaşındaki bir erkek çocuğunun tecavüzüne uğradıktan sonra 14 yaşındaki torununu polis karakoluna götürdü ve komşu çocuğu olan saldırgandan şikayetçi oldu. 12 yaşındaki çocuk ve ailesi tecavüz iddialarını reddederken 14 yaşındaki kızın itirafıyla olay gün yüzüne çıktı.

    AHIRI İŞARET ETTİ

    Torununun sıklıkla kabuslar gördüğünü ve korku içinde uyandığını dile getiren büyükanne onunla konuştuğunda ise yaklaşık bir aydır adet görmediğini öğrendi. Doktorununu hastaneye götürdüğünde ise fiziksel muayene sırasında cinsel istismarın izlerine rastlandı. Olaya ilişkin dava açıldığında 14 yaşındaki kız çocuğu ahırda, evlerinin tuvaletinde ve yatak odasında defalarca tecavüze uğradığını dile getirdi. Olaya ilişkin araştırmanın devam ettiği ifade edildi.

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    tecavüz Tayland
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