Doktorları şaşkına çeviren vaka! Cinsel organında patlama yaşadı... 'Daha önce dafalarca yaptım' diyerek kendisini savundu

MYNET-DIŞ HABERLER Avustralya'da 73 yaşındaki bir adam cinsel organına yerleştirdiği 3 adet düğme pilinin patlaması sonucunda ciddi bir şekilde yararlanarak acil servislik oldu. Western Health Üroloji Bölümü'nden Brendan Akihiko Yanada yayınladığı tıbbi raporda, üretradaki yabancı cisimlerin acil müdahale gerektiren ürolojik bir acil durum olduğunun altını çizdi.

ACİL MÜDAHALE EDİLDİ

Hasta daha öncesinde de cinsel organına yabancı nesneler yerleştirdiğini ve kendi kendisine çıkartabildiğini söyleyerek ilk defa böyle bir sorun yaşadığını belirtti. Doktorlar, pillerin, aşındırıcı bir deşarj ve dokuda devam eden erozyon nedeniyle mahremiyet bölgesinde siyah katran benzeri bir görünüme neden olduğunu keşfettiklerinde şok oldular.

Pillerin çıkarılmasının ardından hasta 24 saat boyun tedavi altına alındı. 73 yaşındaki ismi açıklanmayan hastanın cinsel organında ciddi deformasyon oluştuğu belirtildi.