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    4. Doktorları şaşkına çeviren vaka! Cinsel organında patlama yaşadı... 'Daha önce dafalarca yaptım' diyerek kendisini savundu

    Doktorları şaşkına çeviren vaka! Cinsel organında patlama yaşadı... 'Daha önce dafalarca yaptım' diyerek kendisini savundu

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    16.02.2024 14:46 | Son Güncelleme:
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    Avustralya'da cinsel organında dayanılmaz bir acı hissederek acil servise başvurmak zorunda kalan ismi açıklanmayan bir hasta gündem oldu. Doktorların raporuna göre hasta penisine bir dizi düğme pil yerleştirdikten sonra cinsel organında pillerin patlaması nedeniyle zor durumda kaldı. Hasta kendisini daha öncesinde defalarca benzer işlemi yaptığını söyleyerek savundu.

    MYNET-DIŞ HABERLER Avustralya'da 73 yaşındaki bir adam cinsel organına yerleştirdiği 3 adet düğme pilinin patlaması sonucunda ciddi bir şekilde yararlanarak acil servislik oldu. Western Health Üroloji Bölümü'nden Brendan Akihiko Yanada yayınladığı tıbbi raporda, üretradaki yabancı cisimlerin acil müdahale gerektiren ürolojik bir acil durum olduğunun altını çizdi.

    ACİL MÜDAHALE EDİLDİ

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    Hasta daha öncesinde de cinsel organına yabancı nesneler yerleştirdiğini ve kendi kendisine çıkartabildiğini söyleyerek ilk defa böyle bir sorun yaşadığını belirtti. Doktorlar, pillerin, aşındırıcı bir deşarj ve dokuda devam eden erozyon nedeniyle mahremiyet bölgesinde siyah katran benzeri bir görünüme neden olduğunu keşfettiklerinde şok oldular.

    Pillerin çıkarılmasının ardından hasta 24 saat boyun tedavi altına alındı. 73 yaşındaki ismi açıklanmayan hastanın cinsel organında ciddi deformasyon oluştuğu belirtildi.

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    Anahtar Kelimeler:
    Avustralya cinsel organ
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