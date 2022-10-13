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Doktorun korkunç hatası onu bu hale getirdi! Şimdi ölümle karşı karşıya

13.10.2022 16:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2021 ocak ayında ayağındaki şişliği fark eden Sharon Walker isimli kadın vakit kaybetmeden doktora gitti. Doktor muayenesi sonrasında kadının hiçbir şeyi olmadığını söyleyerek eve gönderdi. Eski hemşire olan Sharon Walker’ın ısrarından sonra tekrar tetkik edilse de haziran ayına kadar kendisine teşhis konulamadı. Talihsiz kadının kanser olduğu ortaya çıktı. Şimdi uzuvlarını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya.

Doktorun korkunç hatası onu bu hale getirdi! Şimdi ölümle karşı karşıya

Eski bir hemşire olan Sharon Walker, doktorlar ayağındaki kanserli bir yumruyu çıkardıktan sonra kalçasını, pelvisinin bir kısmını ve bacağının geri kalanı olmadan yaşamak zorunda kalabilir.

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Aylarca kendisine kronik doku şişmesi durumu olan lenfödem teşhisi kondu. Ayağındaki yumru büyüdükçe durumdan rahatsız olan eski hemşire başka bir doktora gitti.

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53 yaşındaki kadına çok nadir görülen bir kanser türü olan yumuşak doku sarkomu teşhisi kondu. Çok geç kalındığı için ilk operasyonda yumrunun tamamı alınamadı. İlerleyen zamanlarda yumru kasıklarına doğru ilerledi ve ayağı kesilmek zorunda kalındı.

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TEKERLEKLİ SANDALYEYE MAHKUM OLDU

Galler’de yaşanan olayda, işsiz kalan kadına eski kocası yardım elini uzattı. Eski kocasının yanına yerleşen kadına 23 yaşındaki kızı bakıyor.

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Aralık ayında sona erecek olan kemoterapi sonuçları beklendiği gibi olmazsa, bacağının geri kalanını, kalçasını ve pelvisinin bir kısmının alınması gibi korkunç bir ihtimal ile karşı karşıya.


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Anahtar Kelimeler:
kanser
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