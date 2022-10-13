Kâbus gibi görüntüler! Doktorlar adeta yalvardı: Penis halkası kullanmayın

Cinsel sağlık uzmanları, erkekleri penis halkası kullanmaması konusunda uyardı. İnternetten düşük fiyatlara satılan penis halkaları erkekler için büyük risk yaratıyor. Penisin etrafını sararak kan akışını engelleyen seks oyuncağı, daha uzun ereksiyon yaşanması için tercih ediliyor. Bazı kullanıcılar penis halkalarının cinsel organlarını büyüttüğüne inanıyor.

SIKIŞMA TEHLİKESİ

Penis halkası kullananları bekleyen en büyük tehlike, penisin sıkışması durumudur. Penis sıkışması durumunda hızlı bir şekilde müdahale edilmezse cinsel organ oksijen yetmezliğinden işlevsiz hale gelebilir. Elastik olmayan bu halkalar, sıkışma riskini artırıyor. Sağlık görevlileri, metal halkaları kesmek ve mengene benzeri aletler kullanarak penisi kurtarmaya çalışıyor. Bu durum penisin yanlışlıkla kesilmesine neden olabilir. Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada çok paylaşılan bir video sonrası uzmanlar açıklama yaptı.

SAKIN KULLANMAYIN

Birmingham'daki Queen Elizabeth Hastanesi'nde danışman üroloji cerrahı olan Dr. Richard Viney, erkekleri sert malzemelerden yapılmış penis halkaları kullanmaktan kaçınmaya çağırdı. Metal veya çelik olanlar yerine elastik malzemeden olan penis halkalarının kullanılması gerektiğinin altını çizdi.





