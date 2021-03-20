Dokunmayın Şabanıma ne zaman ve nerede çekildi? İşte Dokunmayın Şabanıma filminin oyuncuları

Komedi türünde olan, yapımcılığını Kemal Sunal ve Fatma Girik'in, yönetmenliğini ise Osman Fahir Seden'in üstlendiği Dokunmayın Şabanıma filmi hakkındaki bilgiler vatandaşlar tarafından merak edip araştırılıyor. Peki Dokunmayın Şabanıma ne zaman ve nerede çekildi? Oyuncuları kimler?
1979 yapımı olan komedi türündeki Dokunmayın Şabanıma filminin başrolünde efsane bir isim olan Kemal Sunal yer alıyor. Filmin çekimleri İstanbul'da yapılmıştır. Filmde Şaban'ın sosisli yediği mekan Sultanahmet'te bulunan Alman Çeşmesi'dir.
Filmde Şaban karakteri kadınlar konusunda başarısız olan bir minibüs şoförü, Ökkeş karakteri ise tam bir hovardadır. İki eski asker arkadaşı olan Şaban ve Ökkeş'in yolları bir gün kodeste kesişecektir. Babası tarafından zorla evlendirilmek istenen Ökkeş, Şaban'dan kendi yerine geçmesini ister ve rollerini değiştirirler. Fakat gittikleri evde evin kızına her ikisi de aşık olunca işler karışacaktır. Aşık oldukları kız ise evin hizmetçisi ile yer değiştirmiştir.
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