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Dokunmayın Şabanıma ne zaman ve nerede çekildi? İşte Dokunmayın Şabanıma filminin oyuncuları

20.03.2021 14:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yapımcılığını Kemal Sunal ve Fatma Girik'in üstlendiği yönetmenliğini ise Osman Fahir Seden'in yaptığı Dokunmayın Şabanıma filmi vatandaşların araştırdığı konular arasında bulunuyor. Peki Dokunmayın Şabanıma ne zaman ve nerede çekildi? Dokunmayın Şabanıma filminin oyuncuları kimler? İşte yanıtı...

Dokunmayın Şabanıma ne zaman ve nerede çekildi? İşte Dokunmayın Şabanıma filminin oyuncuları

Komedi türünde olan, yapımcılığını Kemal Sunal ve Fatma Girik'in, yönetmenliğini ise Osman Fahir Seden'in üstlendiği Dokunmayın Şabanıma filmi hakkındaki bilgiler vatandaşlar tarafından merak edip araştırılıyor. Peki Dokunmayın Şabanıma ne zaman ve nerede çekildi? Oyuncuları kimler?

DOKUNMAYIN ŞABANIMA NE ZAMAN VE NEREDE ÇEKİLDİ?

1979 yapımı olan komedi türündeki Dokunmayın Şabanıma filminin başrolünde efsane bir isim olan Kemal Sunal yer alıyor. Filmin çekimleri İstanbul'da yapılmıştır. Filmde Şaban'ın sosisli yediği mekan Sultanahmet'te bulunan Alman Çeşmesi'dir.

DOKUNMAYIN ŞABANIMA FİLMİ KONUSU NEDİR?

Filmde Şaban karakteri kadınlar konusunda başarısız olan bir minibüs şoförü, Ökkeş karakteri ise tam bir hovardadır. İki eski asker arkadaşı olan Şaban ve Ökkeş'in yolları bir gün kodeste kesişecektir. Babası tarafından zorla evlendirilmek istenen Ökkeş, Şaban'dan kendi yerine geçmesini ister ve rollerini değiştirirler. Fakat gittikleri evde evin kızına her ikisi de aşık olunca işler karışacaktır. Aşık oldukları kız ise evin hizmetçisi ile yer değiştirmiştir.

DOKUNMAYIN ŞABANIMA OYUNCULARI KİMLERDİR?

Kemal Sunal
Ahu Tuğba
Halit Akçatepe
Ercan Yazgan
Hakkı Kıvanç
Kadir Kök
Coşkun Göğen
Diler Saraç
Saadet Gürses
Osman Fahir Seden
Ali Şen
Günay Güner
Enis Fosforoğlu
Reha Yurdakul
Ünal Gürel
Gülten Ceylan
Akif Kilman
İhsan Gedik


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Kemal Sunal
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