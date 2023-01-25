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Dokuz Oğuz dizisinin konusu nedir, ne zaman başlıyor? Oğuz Timi'nin hikayesi Fox TV'de başlıyor!

25.01.2023 15:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dokuz Oğuz dizisi Fox TV'nin yeni yapımlarından. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hikayesinin anlatılacağı dizinin konusu epey merak edildi. İzleyiciler güçlü oyuncu kadrosuna sahip Dokuz Oğuz dizisi ile ilgili araştırmalarını hızlandırdı. Dokuz Oğuz dizisinin konusu nedir, ne zaman başlıyor? İşte detaylar...

Dokuz Oğuz dizisinin konusu nedir, ne zaman başlıyor? Oğuz Timi'nin hikayesi Fox TV'de başlıyor!

Dokuz Oğuz dizisi konusu itibariyle oldukça dikkat çekiyor. Fox TV'de yayınlanacak olan diziye ilgi şimdiden epey yoğun. Oyuncu kadrosu kadar senarist ve yönetmeni de merak edildi. Dizinin senaristliğini Süleyman Çobanoğlu, yönetmenliğini ise Cem Akyoldaş üstlendi. Peki Dokuz Oğuz dizisinin konusu nedir, ne zaman başlıyor? Oğuz Timi'nin hikayesi nasıl? İşte merak edilenler...

DOKUZ OĞUZ DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Dokuz Oğuz dizisi, ''Türk'ün olduğu her yerde, Türk için savaşacak'' Oğuz Timi'nin hikayesini anlatıyor. Albay Tomris Toprak; “Türk Dünyası Acil Müdale Timi“ni yani en seçkin askerlerden oluşan Oğuz Timi’ni kurmuştur. Türk Silahlı Kuvvetlerinin merhametli yüzünü gösterecek olan bu tim, dünyanın her noktasında zulme uğrayan Türkler için mücadele edecektir.

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Tim komutanı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en yetenekli ve en cesur subaylarından biri olan Yüzbaşı Batur Karanlık ve onun isteğiyle “Oğuz Timi”ne kabul edilen Sözleşmeli Erler; Okan Demirkır ve Yaşar Kayatürk, Teğmen Yiğit Toygar, Astsubaylar; Ercan Korkut, Umay Çolpan, Timur Gökay ve Boran Delideniz yemin ederek göreve başlarlar. Oğuz Timi’nin göreve başlamasıyla artık dünyada hiçbir Türk kimsesiz değildir.

DOKUZ OĞUZ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yapımcılığını Gold Film'in üstlendiği Dokuz Oğuz dizisi, 28 Ocak'ta izleyiciyle buluşacak. Fox TV'de yayınlanacak olan dizi saat 20.00'de başlayacak.

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Dizinin başrolünde Kubilay Aka bulunuyor. Oyuncu kadrosu ise şu şekilde:

Kubilay Aka, Deniz Işın, Yasemin Kay Allen, Hakan Boyav, Tuncer Salman, Dağhan Külegeç, Kayhan Açıkgöz, Serhan Onat, Rami Narin, Volkan Keskin, Taylan Meydan, Sahra Şaş, Mehmet Çevik

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