HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 'Dolandırıcılardan kurtaracağız' dediler, 77 bin lira dolnadırdılar

'Dolandırıcılardan kurtaracağız' dediler, 77 bin lira dolnadırdılar

05.01.2023 15:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray’da akıllara durgunluk veren bir dolandırıcılık olayı yaşandı. Kendisini polis olarak tanıtan telefon dolandırıcıları aradıkları yaşlı adamı "Seni dolandırıcılardan koruyacağız" diyerek 77 bin lirasını dolandırdı. Dolandırıcıların ikinci denemesinde ise yaşlı adam polise sığınarak yardım istedi. İşte olayın detayları...

'Dolandırıcılardan kurtaracağız' dediler, 77 bin lira dolnadırdılar

Akılalmaz olay, Minarecik Mahallesi 559 Sokak’ta bulunan özel bir bankanın önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 gün önce kendilerini polis olarak tanıtarak Duran Derin’i (69) arayan dolandırıcılık şebekesi, yaşlı adamı koruma bahanesi ile dolandırdı.

AW797379_01

77 BİN 300 TL GÖNDERDİ

Eşinin tedavisi için Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine giden yaşlı adamı arayan şebeke kendilerini 2 polis adıyla tanıtarak, "Seni dolandırıcılardan koruyacağız. Hesabındaki parayı güvene almamız için gönder" deyip yaşlı adamdan para istedi. Eşinin tedavisi için ayırdığı parayı korumak isteyen yaşlı adam 77 bin 300 TL’yi dolandırıcıların hesabına yolladı.

AW797379_05

'100 BİN LİRA DAHA GÖNDER'

Aksaray’a geldiğinde dolandırıcılar tarafından tekrar aranan yaşlı adama, "100 bin TL’yi hesaba yatır. Polisler sorarsa polis yeğenim Ali’nin haberi var" deyince yaşlı adam dolandırıldığını anlayarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Banka önüne giden yaşlı adam hesabındaki parayı güvene alarak polis ekiplerinden yardım istedi.

AW797379_04

'BURAYA GEL POLİSSEN GÖREYİM DEDİM'

Duran Derin dolandırıldığını, "Konya’da Selçuk Üniversitesinde bankaya git dediler. Benden 77 bin 300 lira para aldılar. Mehmet Yıldırım’ın yanına gideceğim dedim. Hani bana telefonda Mehmet Yıldırım dediler. Bankaya git öyle oraya git dediler. Ya hu bankaya niye gideyim. Hacizli miyim, buraya gel polissen göreyim dedim. Önceden 77 bin liramı aldılar" diyerek anlattı.

Yaşlı adam ifadesi alınmak üzere Aksaray Polis Merkezi Amirliğine götürülürken, dolandırıcılık ile ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

Akılalmaz vurgun! Boş arazilere bina yapıp senelerce kira aldı Akılalmaz vurgun! Boş arazilere bina yapıp senelerce kira aldı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
MSB duyurdu! FETÖ ve DHKP-C mensubu 2 kişi yakalandıMSB duyurdu! FETÖ ve DHKP-C mensubu 2 kişi yakalandı
Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Aksaray telefon dolandırıcılığı

En Çok Okunan Haberler

'Ücretsiz olacak ve ÖTV'siz satılacak' iddiasına yalanlama

'Ücretsiz olacak ve ÖTV'siz satılacak' iddiasına yalanlama

Benzine yüzde 44, motorine yüzde 73 zam! Akaryakıttaki hareketlilik yeniden LPG'ye yöneltti

Benzine yüzde 44, motorine yüzde 73 zam! Akaryakıttaki hareketlilik yeniden LPG'ye yöneltti

3 ülke resmi salgın ilan etti, Türkiye'de de yayılıyor! Aciller doldu, taştı

3 ülke resmi salgın ilan etti, Türkiye'de de yayılıyor! Aciller doldu, taştı

6'lı masa toplandı! Karamollaoğlu açıkladı: Adaylık konusu bugün açılır

6'lı masa toplandı! Karamollaoğlu açıkladı: Adaylık konusu bugün açılır

Kar yağışı ve soğuk hava geliyor mu? 10 Ocak deniyordu ama...

Kar yağışı ve soğuk hava geliyor mu? 10 Ocak deniyordu ama...

Beni öldürmediklerine pişman olacaklar

Beni öldürmediklerine pişman olacaklar

İlginizi Çekebilir

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

Herkes bu akımı konuşuyor, çıkan sonuçlara hayran kalıyor! Sosyal medya kullanıcısıysanız...

Herkes bu akımı konuşuyor, çıkan sonuçlara hayran kalıyor! Sosyal medya kullanıcısıysanız...

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Mutfakların gözdesi oldu! En trend hashtagler listesinde başı çekiyor!

Mutfakların gözdesi oldu! En trend hashtagler listesinde başı çekiyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.