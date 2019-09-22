Dolandırıldı, üstüne binlerce lirasını harcadı

Tırını satmaya çalışırken dolandırılan vatandaş, bulmak için de binlerce lirasından oldu.

Eskişehir’de yaşayan Raşit Özkan, tırını satmak isterken dolandırıldı. Yazın yaşadığı Konya’nın Yunak ilçesinde tırını satmak için görüştüğü şahıslar, ‘aracı muayene ettirip satışını alalım’ diyerek 15 bin lira kapora verdi. Ardından tır ile birlikte kentten ayrılan şahıslardan bir daha haber alamayan Raşit Özkan, aracını bulmak için şehir şehir dolaştı. Aracını bulabilmek için binlerce lira harcayan Özkan, dolandırıcıların bir an önce yakalanmasını istiyor.

Aracın taksitini ödeyemediklerini ifade eden Raşit Özkan, sadece kendinin değil başka insanların da dolandırıldığını iddia ederek, “Ben aracımı sattım. Konya Yunak’ta gönderdik. Adana’dan birisi gelip aldı. Gidiş o gidiş. Biz dolandırıldık. Araba Hatay, Antep, Maraş ve Adana çevresinde. Bizim arabamızın yakalanmasını istiyoruz. Bir an önce yardımcı olsunlar. 145 bin liraya sattık, 15 bin lira kaparo verdiler. Arabayı muayene için götürdüler. Muayenesini yaptırıp geleceklerdi, biz de satışını verecektik. Hatay’a gittim, Adana’da karakola gittim. Cimere de bu konu ile alakalı yazı yazdık. Hatay’a gittik, Antep’e gittim, aracım bu bölgelerde. Birkaç kişi daha dolandırdılar. Sadece ben değilim mağdur olan. Bu aracın bulunmasını rica ediyorum. Büyük bir şebeke var burada. Bu bölgede büyük bir şebeke var. Benim çocuğum cezaevine girecek. Kız çocuğum cezaevine girecek. Avukattan dolayı, taksidimizi borcumuzu ödeyemiyoruz. Tek istediğimiz yardımcı olsunlar, arabamızı kurtarsınlar. Bir sürü fakir fukaranın aracı var. Kurtarsınlar borçtan dertten” dedi.